Eurovision România 2026: Finaliștii Selecției Naționale. Artiștii care vor concura pentru a reprezenta România la Viena

Actualitate

Eurovision România 2026: Finaliștii Selecției Naționale. Artiștii care concura pentru a reprezenta România la Viena

Publicat

acum 4 minute

Televiziunea Română (TVR) a dezvăluit joi seară cei zece artiști care s-au calificat în finala Selecției Naționale Eurovision 2026, competiția prin care va fi ales reprezentantul României la Eurovision Song Contest de la Viena. Anunțul a fost făcut în direct pe TVR 1 și TVR INFO.

Cum s-a desfășurat selecția

68 de concurenți au urcat pe scena studioului TVR între 9 și 11 februarie 2026, pentru a-și interpreta piesele live în fața juriului specializat. După audiții intense, juriul a comparat notele acordate de fiecare membru și a stabilit clasamentul final.

Ce artiști vor concura în finala de pe 4 martie

Aceștia sunt cei 10 finaliști care vor lupta pentru șansa de a reprezenta România la Eurovision 2026 la Viena, pe 14 și 16 mai:

  • Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”
  • Alexandra Căpitanescu – „Choke Me”
  • Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”
  • Emy Alupei – „Tili Bom”
  • HVNDS – „HVNDS – DOR”
  • Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”
  • Olivia Addams – „Croco”
  • Robert Lukian – „Fire to the Lies”
  • Vanu – „Therapy Enemy”
  • Yguana – „Happy Birthday”
  • Va exista și un al 11-lea finalist — ales de public

Organizatorii au decis să implice și publicul în decizia finală. Primele cinci piese clasate (locurile 11–15) intră într-o rundă separată, numită „Wildcard din partea publicului”

UPDATE: Scurtă prezentare a finaliștilor

Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”

Un duo spectaculos care mizează pe energie, coregrafie și ritmuri latino-pop. Emil Rengle este cunoscut publicului pentru aparițiile sale TV și stilul nonconformist, iar colaborarea promite un show vizual puternic în finală.

Alexandra Căpitanescu – „Choke Me”

Revelație a noii generații, Alexandra vine cu un sound modern, intens, cu influențe pop alternativ. Piesa ei pune accent pe emoție și forță vocală.

Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”

Un trio cu experiență internațională. Edward Maya și Costi sunt producători cu hituri globale la activ, iar piesa propusă este un dance-pop comercial, cu potențial radio și vibe de festival.

Emy Alupei – „Tili Bom”

Cunoscută pentru stilul său urban și atitudinea puternică, Emy aduce o piesă cu influențe pop și electro, construită pe un refren catchy și energie de scenă.

HVNDS – „DOR”

Un proiect muzical fresh, care îmbină sound-ul alternativ cu elemente electronice. „DOR” propune o atmosferă diferită față de piesele clasice de Eurovision, cu accent pe stare și producție modernă.

Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”

Actriță și artist complet, Monica vine cu o piesă în limba română, sensibilă și dramatică. Este una dintre puținele propuneri cu mesaj profund și construcție lirică puternică.

Olivia Addams – „Croco”

Una dintre cele mai cunoscute artiste pop din România în ultimii ani, cu hituri difuzate în Europa de Est. Olivia propune un track radio-friendly, dansant, cu potențial internațional.

Robert Lukian – „Fire to the Lies”

O voce masculină puternică, cu influențe pop-rock. Piesa are structură clasică de baladă modernă, cu creștere dramatică spre final.

Vanu – „Therapy Enemy”

Artist emergent cu stil alternativ, Vanu aduce o piesă diferită, cu tentă dark-pop și mesaj introspectiv.

Yguana – „Happy Birthday”

O apariție nonconformistă, cu un concept vizual aparte. Piesa mizează pe originalitate și un stil excentric, menit să atragă atenția publicului.

Piesele care luptă pentru ultimul loc în finală sunt:

  • Alexa & Aria Moon – „iELE”
  • Antonio Pican – „Humans”
  • Bogdan Medvedi – „Broken Heart”
  • Impact – „Bengalo”
  • WRS – „All The Way”

Regulile votului publicului:

Publicul poate urmări cele cinci melodii într-un playlist dedicat pe canalul oficial de YouTube al TVR până pe 15 februarie, ora 19:00. Piesa cu cele mai multe vizualizări va ocupa poziția de al 11-lea finalist.

Ce urmează la Eurovision Song Contest 2026

Finala Selecției Naționale va fi pe  4 martie 2026. În finală, juriul va decide cine va reprezenta România la Viena, însă publicul ar putea juca un rol în cazul unui balotaj, prin vizualizările acumulate pe YouTube.

România va participa în a doua semifinală a concursului internațional, programată pe 14 mai 2026, sub sloganul oficial „United by Music”. Finala Eurovision va avea loc pe 16 mai 2026, la Viena, Austria.

La ediția din acest an sunt înscrise peste 35 de țări.

 

