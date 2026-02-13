Economia României, în recesiune tehnică. Date oficiale INS: Economia a crescut, dar nu suficient

Economia României, în recesiune tehnică: Datele oficiale arată o contracție în ultimul trimestru din 2025 (față de trimestrul anterior), după ce și în toamna economia scăzuse față de vara anului trecut. Tehnic, suntem în recesiune deși pe ansablul întregului an România a avut o creștere de 0,6%, potrivit anunțului făcut vineri de Institutul de Statistică. Recesiunea tehnică este o definiție strict statistică (două trimestre consecutive de scădere), ceea ce nu presupune automat o criză. O criză economică este mai gravă și presupune probleme extinse: șomaj mare, falimente, scăderi puternice ale veniturilor, instabilitate financiară.

Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, după ce Produsul intern brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, acesta fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere, potrivit datelor semnal publicate, vineri, de Institutul Național de Statistică (INS).

În trimestrul III, economia României a consemnat un declin de 0,2%, față de trimestrul precedent, transmite Agerpres.

Conform datelor INS, pe date ajustate sezonier, în trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul anterior, PIB-ul a scăzut cu 1,9%. Față de același trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,6%.

Pe serie brută, comparativ cu același trimestru din anul 2024, Produsul intern brut, în trimestrul IV 2025, a înregistrat o creștere cu 0,1%.

În anul 2025, comparativ cu anul 2024, Produsul intern brut s-a majorat cu 0,6%.

''Ca urmare a revizuirii seriei brute a PIB-ului trimestrial prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2025 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiți față de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul III 2025, publicată în comunicatul de presă nr. 6 din 9 ianuarie 2026, astfel: rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,1% la 99,4%; rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,1% la 101,0%; rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025 au fost revizuite de la 99,8% la 99,9%. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană'', se menționează în comunicatul INS.

Fondul Monetar Internațional estima în luna octombrie a anului trecut o creștere economică de până la 1% pentru România în 2025, în timp ce Banca Mondială preconiza în raportul din luna ianuarie 2026 un avans de 0,8% pentru 2025.

În ultimul raport publicat în luna noiembrie a anului trecut, Comisia Europeană a redus la 0,7% estimările privind avansul economiei românești.

Economia României, în recesiune tehnică. Ce înseamnă asta

Recesiunea tehnică nu presupune automat o criză economică. Recesiunea tehnică este o situație economică definită, în mod uzual, prin două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB) al unei țări.

Mai simplu spus, dacă economia unei țări scade timp de șase luni la rând (două trimestre consecutive), se consideră că a intrat în recesiune tehnică.

Potrivit datelor Statisticii, aceasta este a 5-a recesiune din 2010 încoace. E drept, chiar dacă economia este în recesiune, unele sectoare pot înregistra în continuare creștere pozitivă.

Recesiunile nu lovesc toate industriile la fel — unele pot crește chiar dacă economia, per total, scade.

