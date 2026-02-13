Eveniment
VIDEO ȘTIREA TA: Încăierare între adolescente la Alba Iulia. Incident pe stradă, în Cetatea Alba Carolina
Incident petrecut în Cetatea Alba Carolina, înainte de Ziua Îndrăgostiților. Două adolescente s-au agresat fizic, pe spațiul public.
Cele două fete și-au împărțit pumni, s-au tras de păr, iar la un moment dat una dintre ele încearcă să o lovească cu piciorul pe cealaltă adolescentă, căzută la pământ.
Este oprită de un tânăr dintr-un grup din apropiere, înainte ca incidentul să degenereze.
Scena a fost surprinsă în imagini de către un trecător.
