Eveniment

Tensiuni pe subiectul spitalelor din Ardeal: Sibiu și Cluj în impas, Alba avansează cu proiectul, aproape de finalizare

Publicat

acum 1 minut

Finanțarea spitalelor noi, construite din fonduri europene, a generat tensiuni între liderii politici din mai multe județe vecine cu Alba, inclusiv în interiorul PNL. În timp ce la Sibiu și Cluj proiectele au rămas în impas, la Alba lucrările sunt destul de avansate.

La Sibiu, pierderea finanțării pentru noul spital județean a dus la acuzații publice între reprezentanți ai PSD și PNL. Divergențele au apărut inclusiv în interiorul PNL.

Primul conflict al președintei CJ Sibiu ar fi fost cu un deputat de Alba. Este vorba despre Florin Roman.

Discuția a avut loc la Sinaia, la o întâlnire de partid, când acesta i-a reproșat ca vrea finanțare la Sibiu ”pentru un proiect faraonic, ce ar fi lăsat fără finanțare, toate celelalte spitale din județe conduse de PNL”.

O situație tensionată se înregistrează și la Cluj, unde președintele Consiliului Județean, Alin Tișe, a acuzat Guvernul pentru lipsa finanțării unor proiecte de spitale noi.

De aici a pornit un nou val de declarații și acuzații politice privind criteriile de selecție și prioritizare a investițiilor din sănătate.

La Târgu Mureș, proiectul a trecut de etapa selecției, însă se află încă într-o fază incipientă.

În contrast, Alba este județul cel mai avansat, cu un spital într-o fază avansată de construcție și cu perspective clare de operaționalizare în perioada următoare.

Vezi și: Construcția secțiilor de oncologie și cardiologie intervențională la Spitalul din Alba Iulia va continua. Anunț făcut de Guvern

Disputa are și o componentă politică mai amplă.

Reprezentanți ai PNL au susținut că în mandatul fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rafila (PSD), mai multe proiecte din Ardeal ar fi întâmpinat blocaje sau întârzieri în procesul de finanțare prin PNRR.

Pe de altă parte, trebuie menționat că în aceeași perioadă au existat și miniștri liberali în Guvern, responsabili la rândul lor de gestionarea procedurilor și documentațiilor necesare.

În cazul Alba, diferența ar fi fost făcută de pregătirea la timp a documentațiilor tehnice și de presiunea constantă pentru respectarea criteriilor de evaluare pe care le-ar fi făcut Roman.

Deputatul Florin Roman a spus atunci că, în eventualitatea unor intervenții politice asupra procesului de selecție, ar fi luată în calcul sesizarea Comisiei Europene pentru nerespectarea condițiilor tehnice asumate prin PNRR.

Un alt element care a ajutat la avansarea mai rapidă a proiectului a fost colaborarea dintre administrația județeană și conducerea spitalului.

În paralel, Ministerul Sănătății, condus de PSD, a anunțat intenția de a deveni partener în proiectele deja aflate în implementare, inclusiv acolo unde investițiile sunt aproape finalizate.

Inițiativa este privită critic de unii lideri locali, care au pus sub semnul întrebării rolul concret al ministerului în această etapă.

În ansamblu, disputa privind spitalele regionale și județene evidențiază atât competiția politică dintre partide, cât și importanța pregătirii tehnice și administrative în atragerea fondurilor europene.

În timp ce unele proiecte rămân la nivel de plan, altele avansează spre finalizare, diferențele fiind puse pe seama managementului local, a contextului politic și a calendarului strict impus de finanțările europene.

