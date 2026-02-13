Un om de afaceri din Alba a cumpărat hotelul patronului CFR Cluj, Ioan Varga. Care este valoarea tranzacției

Un om de afaceri din Alba a cumpărat Hotelul Granata din Cluj, deținut de patronul CFR Cluj, Ioan Varga. Este vorba despre Cosmin Nustiu, administrator al companiei Art Instal SRL din Alba Iulia.

Imobilul a fost adjudecat vineri, 13 februarie, în cadrul unei licitații organizate de un executor judecătoresc, potrivit cluj24.ro.

Tranzacția a fost în valoare de 19,9 milioane de lei, aproximativ 4 milioane de euro.

Hotelul a fost scos la licitație din cauza unor datorii pe care patronul CFR Cluj nu le-ar fi achitat.

Singurul licitator a fost Cosmin Nustiu. Firma sa, activă în domeniul lucrărilor de instalații sanitare, încălzire și aer condiționat, are o vechime de 19 ani pe piață.

Hotelul Granata are patru etaje și 11 camere, iar al doilea corp are cinci etaje și 47 de camere.

