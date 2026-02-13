Connect with us

Economie

Un om de afaceri din Alba a cumpărat hotelul patronului CFR Cluj, Ioan Varga. Care este valoarea tranzacției

Publicat

acum O oră

Un om de afaceri din Alba a cumpărat Hotelul Granata din Cluj, deținut de patronul CFR Cluj, Ioan Varga. Este vorba despre Cosmin Nustiu, administrator al companiei Art Instal SRL din Alba Iulia.

Imobilul a fost adjudecat vineri, 13 februarie, în cadrul unei licitații organizate de un executor judecătoresc, potrivit cluj24.ro.

Tranzacția a fost în valoare de 19,9 milioane de lei, aproximativ 4 milioane de euro.

Hotelul a fost scos la licitație din cauza unor datorii pe care patronul CFR Cluj nu le-ar fi achitat.

Singurul licitator a fost Cosmin Nustiu. Firma sa, activă în domeniul lucrărilor de instalații sanitare, încălzire și aer condiționat, are o vechime de 19 ani pe piață.

Hotelul Granata are patru etaje și 11 camere, iar al doilea corp are cinci etaje și 47 de camere.

Vezi mai multe detalii pe cluj24.ro.

Ultimele articole pe alba24
