Avertisment DNSC: Emailuri false trimise în numele OSIM cer plăți urgente și amenință cu pierderea mărcilor înregistrate

Emailuri frauduloase prin care se solicită achitarea urgentă a unei "taxe de înregistrare" sunt trimise în numele Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Prin intermediul acestor emailuri frauduloase, destinatarii sunt informați că trebuie să achite urgent o "taxă de înregistrare/menținere a mărcii", sub amenințarea pierderii drepturilor asupra mărcilor deținute, potrivit DNSC.

Cum poți identifica mesajele frauduloase

Mesajele folosesc limbaj alarmist („termen limită”, „drepturi pierdute”).

Sunt invocate documente sau referințe false pentru a părea legitime.

Plata este solicitată într-un cont IBAN aparținând unor bănci din Polonia, fără legătură cu procedurile oficiale OSIM.

Datele de contact și expeditorul nu corespund canalelor oficiale.

De asemenea, este important de reținiut că OSIM nu solicită plata taxelor prin emailuri nesolicitate și nu indică conturi bancare externe pentru astfel de plăți.

Recomandări de securitate cibernetică

Nu efectuați plăți pe baza unor emailuri alarmiste.

Verificați informațiile exclusiv pe site-ul oficial OSIM sau prin canalele instituționale.

Nu accesați linkuri și nu deschideți atașamente din mesaje suspecte.

Verificați cu atenție expeditorul (domeniu, adrese de contact, formulări).

Raportați tentativa de fraudă apelând 1911 sau completând formularul pnrisc.dnsc.ro.

Păstrați dovezile (email, antete, IBAN) pentru eventuale investigații.

Atenție: presiunea timpului și amenințările sunt semne clasice de phishing. Verificați și plătiți doar prin proceduri oficiale.

Pentru mai multe informații: https://www.osim.ro/.../avertizare-privind-informatii

