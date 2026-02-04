FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”

Părinții care își duc copiii la o grădiniță din Teiuș se confruntă zilnic cu o situație dificilă: pentru a-și lăsa sau prelua micuții, trebuie să circule pe un drum îngropat în noroi.

Strada Horea din localitate a devenit aproape impracticabilă din cauza lucrărilor de reabilitare, combinate cu condițiile meteo din ultima perioadă.

Ironia situației este că, înainte de începerea lucrărilor, strada arăta decent și era asfaltată. Părinții descriu condițiile din prezent drept „medievale” și spun că zilnic trebuie să „înoate” prin noroi pentru a ajunge cu micuții la grădiniță.

„Cum ajung și cum pleacă toți copiii de la grădiniță. Teiuș, strada Horea, Grădinița „Prietenia”. Strada înainte de începerea lucrărilor arata decent, măcar era asfaltată.

Primăria de un an de zile spune că nu e în responsabilitatea lor, e a firmei care a preluat lucrarea de reabilitare a străzii.

Ne ducem și aducem copiii zilnic de la grădiniță în condiții ca în Evul Mediu”, ne-a transmis un cititor Alba24.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News