Câți câini au fost adoptați de la adăpostul public din Alba Iulia. Numărul patrupedelor capturate a scăzut

Peste 180 de câini fără stăpân aflați la Adăpostul public din Alba Iulia au fost adoptați, în anul 2025. Numărul animalelor capturate de pe domeniul public a scăzut.

”La începutul acestui an în Adăpostul public pentru câini fără stăpân gestionat de Primăria municipiului Alba Iulia se aflau 112 câini fără stăpân în scădere cu aproximativ 8% față de începutul anului 2025.

Pe tot parcursul anului trecut în adăpostul public a intrat un număr de 188 de câini capturați de pe domeniul public al orașului Alba Iulia, față de 284 câini capturați în anul 2024 (scădere cu peste 33%), a anunțat viceprimarul Marius Filimon.

Anul trecut, au fost adoptați 183 de câini, potrivit sursei citate. Alți 16 câini au fost revendicați de către proprietari.

”Numărul important de adopții se datorează unei colaborări deosebite cu asociațiile care se ocupă cu protecția și salvarea animalelor: Prietenii lui Azor, Prieteni cu Lăbuțe, Arche Noah Transilvania și cu doamna Cristina Ambruș din orașul Orăștie”, mai transmite viceprimarul.

Acesta a explicat și condițiile în care câinii sunt eutanasiați. Această măsură este luată doar ”din motive medicale, boli incurabile sau accidente rutiere”. În 2025, au fost eutanasiați șase câini, mai puțini față de anul 2024 (12 cazuri) sau 2023 (59 de cazuri).

În prezent sunt lucrări de extindere a adăpostului cu alte 36 de țarcuri. Acestea vor fi finalizate în primăvara acestui an.

foto: Marius Filimon/ Facebook

