Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Premierul Ilie Bolojan susține că absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România, cel puțin câțiva ani după absolvire.
”În ce privește problemele legate de dezechilibre rural - urban, medici și așa mai departe, eu voi susține că, dacă beneficiezi, în țara noastră, de o pregătire medicală pe toată durata parcursului - studii făcute la buget, rezidențiat plătit de statul român - ai o obligație față de țara aceasta.
Și cel puțin câțiva ani de zile - doi, trei, patru, cinci ani de zile - trebuie să lucrezi undeva în România. Dar haideți să punem asta în practică”, a afirmat prim-ministrul, marți, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, potrivit Agerpres.
Bolojan: din 7000 de absolvenți, doar 1000 sunt angajați în sectorul public
Șeful Guvernului a atras atenția asupra faptului că există 7.000 de absolvenți ai facultăților de medicină din România, dintre care doar 1.000 angajați în sectorul public. Pe de altă parte, există mulți medici români care ajung să lucreze în alte țări.
”Atunci cu siguranță nu vom avea 7.000 de absolvenți ai facultăților de medicină din România, vreo 4.000 la rezidențiat și, după nu știu câți ani de zile, cam 1.000 de angajați în sectorul public.
Și ceilalți, din păcate, sunt pierduți și suntem pe locurile unu, doi și trei, în multe țări europene, ca număr de medici.
Dar pentru asta trebuie să avem curajul să luăm niște decizii care uneori nu sună bine și, într-adevăr, să distribuim o parte din medicii noștri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat, în urban mic și așa mai departe”, a precizat Bolojan.
pilu
marți, 10.02.2026 at 15:51
Nu te mai mira, că tot voi sunteți de vină. Faceți ca la liceele militare, ai plecat, plătești ce ți s-a dat. Dacă subvenționez medicina e normal ca la sfârșit să beneficieze țara un anumit timp. Faceți contracte la inceput de studenție că numai după zece ani îți dau diploma. În acești ani te angajezi pe bază de adeverință de la facultate. Ia să vedeți câți mai pleacă.