Fotbaliștii din Alba cu care România poate ținti calificarea la Campionatul Mondial de Fotbal din America

Echipa Națională de fotbal a României urmează să dispute la finele lunii viitoare barajul de calificare la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026. O serie de fotbaliști originari din județul Alba au mari șanse de a se număra printre cei 26 de jucători pe care selecționerul Mircea Lucescu îi va convoca pentru meciul de la Istanbul cu reprezentativa Turciei.

România are șansa de a se califica la următoarea ediție a Cupei Mondiale, competiție care se va desfășura în vara acestui an și va avea în premieră trei țări organizatoare: Mexic, Canada și Statele Unite ale Americii.

Pentru a participa la acest Campionat Mondial, tricolorii trebuie să treacă în primă fază de selecționata Turciei într-un meci ce va avea loc la Istanbul pe 26 martie. În eventualitatea unui succes în această confruntare, naționala noastră va întâlni, tot în deplasare, învingătoarea din partida Slovacia – Kosovo.

Fotbaliștii din Alba care pot califica naționala la Mondial

Printre jucătorii convocați la lotul național cu regularitate de către ultimii selecționeri se numără doi fotbaliști născuți în județul Alba.

Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu este fără discuție liderul „Generației de Suflet”, alături de care a ajuns în optimile Campionatului European din 2024, purtând și banderola de căpitan pe braț. Per total, în 84 de selecții acesta a înscris de 15 ori, fiind cel mai bun marcator în activitate al naționalei.

Ajuns la 32 de ani, Stanciu s-a despărțit recent de formația italiană patronată de românul Dan Șucu, Genoa, după ce în perioada de 7 luni petrecută în peninsulă a bifat doar 7 partide și a înscris un singur gol.

Fotbalistul din Cricău a semnat recent cu Dalian Yingbo în prima ligă din China, competiție care îi este familiară întrucât acesta a mai evoluat și pentru Whan Three Towns, formație alături de care a devenit Campion al Chinei în 2022.

Marele dezavantaj al transferului său înapoi în Asia este faptul că primul eșalon chinez se dispută într-un sistem diferit de majoritatea competițiilor din Europa, așadar Nicolae Stanciu nu va juca niciun meci oficial până în 6 martie, având practic la dispoziție o perioadă foarte scurtă în care trebuie să revină la forma sa maximă.

Cu toate acestea, dacă Stanciu nu va suferi nicio accidentare, este greu de crezut că acesta va lipsi din lotul României la barajul cu Turcia, probabil urmând să-l vedem chiar titular si cu banderola de căpitan pe braț.

Andrei Rațiu

Un alt titular incontestabil al echipei naționale în ultimii ani este fundașul dreapta Andrei Rațiu. Cu 36 de partide disputate pentru România până în prezent, fotbalistul născut la Aiud este la rândul său una dintre piesele de bază ale primului 11 al naționalei în ultimii ani, făcând la rândul său parte din echipa care câștiga Grupa E a Campionatului European din 2024 sub îndrumarea lui Edward Iordănescu.

În vârstă de 27 de ani, Rațiu joacă în prezent la Rayo Vallecano, în Spania, formație care în acest sezon reprezintă fotbalul iberic în UEFA Conference League, acolo unde s-a calificat în faza optimilor de finală.

Revenit recent după o accidentare care l-a ținut pe bară timp de 3 săptămâni, Andrei Rațiu a jucat deja 27 de partide în sezonul 2025/26, înscriind un gol și oferind o pasă decisivă. Conform transfermarkt.com, cota sa de piață ajunge la 18 milioane de Euro, fiind al doilea cel mai valoros fotbalist român după Radu Drăgușin (22 milioane de Euro).

De asemenea, fundașul lateral a bifat toate minutele posibile în campania de calificare la Campionatul Mondial, fiind integralist în fiecare dintre cele 8 partide. Chiar mai mult, acesta a fost și căpitan al naționalei în victoria obținută pe teren propriu cu 2-0 în fața reprezentativei Ciprului.

Având în vedere cele menționate mai sus, pare imposibil ca Andrei Rațiu să lipsească din formula de start cu care România se va prezenta la Istanbul.

Cine mai intră în discuție?

Pe lângă cei doi fotbaliști de bază ai naționalei care provin din județul Alba, în ultima perioadă au apărut în mass-media discuții despre alți doi „albanezi” care ar putea fi convocați pentru baraj.

Andrei Cordea

De când a revenit în țară și a semnat cu CFR Cluj, aiudeanul Andrei Cordea traversează cea mai bună formă a carierei, fiind al doilea cel mai bun marcator din SuperLiga României cu 11 reușite.

Plecat de la FCSB în Arabia Saudită în vara lui 2024 contra sumei de 1.3 milioane de Euro, fotbalistul din Alba a pierdut contactul cu echipa națională pentru care evoluase de 5 ori până atunci. Totuși, forma pe care a arătat-o de când a revenit în SuperLigă i-au făcut pe mulți experți să-i rostească numele ca o posibilă variantă pentru barajul cu Turcia.

Dezavantajul său este, din păcate, inflația de jucători pe postul său, extremă dreapta. Pe această poziție, selecționerul îi mai are la dispoziție pe Dennis Man (PSV Eindhoven), varianta numărul unu în ultimii ani, sau pe Alex Dobre (Rapid București), golgheterul la zi al SuperLigii (11 goluri).

Andrei Mărginean

Andrei Mărginean încheie lista fotbaliștilor din Alba care ar putea îmbrăca tricoul galben al naționalei în barajul de calificare la Cupa Mondială. Originar din Zlatna, mijlocașul defensiv al lui Dinamo București a impresionat prin evoluțiile sale din actuala stagiune, fiind recent lăudat de către fostul atacant al „Generației de Aur”, Ilie Dumitrescu, pentru prestația din meciul împotriva liderului Universitatea Craiova.

De asemenea, președintele grupării la care activează zlătneanul de 24 de ani, Andrei Nicolescu își propunea jucătorul la echipa națională încă de la finalul anului trecut.

Cu două pase decisive oferite în acest sezon, Mărginean este creditat de platforma SofaScore cu nota 7.01 pentru prestațiile din cele 17 meciuri jucate în stagiunea actuală.

Fotbalist polivalent, acesta poate evolua atât ca mijlocaș defensiv, cât și ca fundaș central.

Totuși, convocarea sa la echipa națională pentru barajul de luna viitoare ar fi o surpriză, însă șansele sale de a îmbrăca tricoul galben în viitor sunt ridicate.

Tudor ITU

Foto: Facebook/ Echipa Nationala de fotbal a Romaniei

