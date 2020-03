Două vinuri de Jidvei, în topul celor mai bune din lume. Medalii de aur și argint la Concours Mondial du Sauvignon

Două vinuri ale producătorului Jidvei din judeţul Alba au fost medaliate la ediţia din acest an a Concursului Mondial de Sauvignon.

Tezaur Sauvingnon Blanc + Fetească Regală a obținut medalia de aur, iar Tezaur Sauvingnon Blanc + Fetească Regală 2018 a obținut medalie de argint.

” Pentru noi, pe primul loc e excelența. De peste 20 de ani, oenologii Jidvei reușesc să surprindă în vinuri caracterul unic dat de pământul roditor din podgoria Târnave și specificitatea fiecărui soi. La Concours Mondial du Sauvignon 2020, Tezaur Sauvingnon Blanc + Fetească Regală din recolta anului 2019 a fost distins cu medalia de aur, iar Tezaur Sauvingnon Blanc + Fetească Regală 2018 a obținut medalie de argint.

Concours Mondial du Sauvignon este o competiție care încurajează dialogul între specialiștii din industrie pentru a promova vinurile obținute din soiul Sauvignon Blanc și pentru a aduce în atenția publicului versatilitatea acestui soi și capacitatea de a reda în aromele sale terroir-ul zonei în care este cultivat” au transmis reprezentanții grupului Jidvei.

Grupul Jidvei (www.jidvei.ro), cel mai mare producător de vin din România, deține cea mai mare plantație viticolă din țară și cea mai mare podgorie din Europa cu proprietar unic, având 2.500 de hectare de viță-de-vie și crame dotate cu cele mai performante echipamente, situate la Jidvei, Tăuni, Blaj și Bălcaciu.

În zona DOC „TÂRNAVE” – sub denumirea JIDVEI, se produc unele dintre cele mai apreciate vinuri și spumante românești, calitatea acestora fiind confirmată an de an de medaliile obținute la competiții internaționale. Vinurile de Jidvei au fost distinse în ultimii 10 ani cu peste 500 de medalii în cadrul celor mai prestigioase concursuri de profil din lume.

