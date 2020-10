Drept la replică Ioan Lazăr, ALDE Alba: ”Politicienii care atacă în presă copiii adversarilor politici se numesc mizerabili!”

Liderul ALDE Alba, Ioan Lazăr, transmite drept la replică în urma comunicatului dat de primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.

”Asta face primarul ales de aproximativ 30% din cei cu drept de vot din municipiul Blaj (5.516 voturi), din care majoritatea sunt angajați ai primăriei, ai instituțiilor din subordinea primăriei sau depind direct cu autorizații sau aprobări din partea Primăriei Blaj. Dar e ușor să te umfli în pene mințindu-te că toată lumea te iubește. Alegerile au fost câștigate de un mort sau de un altul care a făcut sex cu 2 minore chiar în sediul primăriei. Apropos, D-le Rotar, spre știința dvs. am obținut 6076 de voturi, chiar dacă am candidat la județ.

Cu câteva zile în urmă, primarul Rotar a atacat în presă copilul candidatei ALDE la CL Blaj, iar mai apoi a recidivat atacând copilul unui alt candidat. Eu nu pot să mă cobor la un asemenea nivel și să atac odrasla lui… deși știm cu toții care este de fapt scopul atâtor milioane de euro tocate de echipa de volei din Blaj și încrengăturile din lumea arbitrajului…

Spunea “găinarul de modă veche” că este timpul să se afle cine este Ioan Lazăr. O să îi spun pe scurt: sunt fiu de gospodari dintr-un sat de pe Târnava Mică, fost sportiv și electrician pe vremea când actualul primar din Blaj era comunist…; după 89 am devenit un întreprinzător privat cu suișuri și coborâșuri atât în viața personală cât și în afaceri, mulțumit de realizările mele pe propriile puteri și nu din banii statului. Suspect în dosarul prostituate pentru VIP-uri, dosar clasat d-le Rotar pentru că proxeneții sunt cei care iau bani de la femei, nu le dau bani sau le fac cadouri. Ați tot fluturat prin presă o poză de-a mea cu două femei pe jumătate goale… Oare ce este mai grav? Să iubesc două femei sau să îți bați joc de banii contribuabililor prin nenumărate metode, inclusiv să uzi iarba și florile orașului chiar și atunci când afară plouă. Sau unii, prin natura funcției publice le ademeneau pe unele doamne să le miroasă duhoarea și să le spună ce șarmanți erau. Și asta chiar în primăria unde ați băgat 1 miliard de lei numai pentru biroul dvs.!

Nu m-a întrebat nimeni și nu am susținut amnistia și grațierea prietenilor și colegilor tăi din PD-L: Elena Udrea, Mircea Băsescu și Liviu Dragnea (că la origine tot PD-L-ist de-al tău este). Eu am intrat în PNL din 1994, am avut 2 mandate de consilier local și unul de consilier județean, iar din 2016 l-am urmat pe Tăriceanu, spre deosebire de voi care vă spuneți liberali, dar trăiți cu poza turnătorului Băsescu sub pernă.

Despre drumul de la Întregalde am spus tot timpul că sunt direct interesat de asfaltarea lui pentru că acolo am o fermă de 75 de capete de vaci, 2 tauri și nu mi-ar strica și un bou!! Ai înțeles? Ce zici?

Nu o să îți mai spun “Împărat”, pentru că ai luat-o de bună. Eventual „găinar”, ca să respectăm ocupațiile din trecut. Din blaturi și amenințări te hrănești asemenea idolului Băsescu. Recunosc că uneori am folosit un limbaj la limita în activitatea politică, dar când ai adversari exemplare ca tine… Dumnezeu să mă ierte!

Ioan Lazăr

Președinte ALDE Alba”

