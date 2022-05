Duminică, recital de pian la Catedrala Romano-catolică din Alba Iulia, în cadrul Zilelor Muzicale „Carl Filtsch”

Un recital de pian susținut de pianistul Horia Mihail va avea loc, duminică, de la ora 19.00, în Catedrala Romano-catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia. Recitalul face parte din Zilele Muzicale „Carl Filtsch”, manifestări dedicate celebrului pianist originar din Sebeş, considerat o personalitate importantă a muzicii romantice din secolul al XIX-lea, elevul preferat al lui Frederic Chopin, organizate de Centrul de Cultură Augustin Bena” .

Evenimentul se desfășoară în Catedrala Romano-catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia și cuprinde recitaluri la pian, un concert al Cvartetului de Coarde al Județului Alba, precum și distribuirea pe plan național a integralei compozițiilor lui Carl Filtsch.

În cadrul evenimentului va fi difuzat și filmul „Micul pianist – povestea lui Carl Filtsch” și va avea loc rebranding-ul Cvartetului de Coarde și al Orchestrei de Cameră a Județului Alba, care vor primi, in memoriam, numele „Carl Filtsch”.

Manifestările au debutat, sâmbătă seara, cu recitaluri susținute de pianiștii Tudor Nicolae Bucatcă (William Gillock – Moonlight Mood.Etude in the Form of a Waltz/ Igor Șamo – Troika) și Vera Zelenscaia (Carl Filtsch – Barcarolle, Edvard Grieg – Piano Sonata in e-moll, op. 7, Johannes Brahms – Intermezzo, op. 118, nr. 2, Rodion Shchedrin – A la Albeniz). Programul a cuprins și o demonstrație de virtuozitate a Cvartetului de Coarde al Județului Alba, care a interpretat compoziția A. Dvořák – Cvartetul nr. 12 în Fa major, op. 96. Cvartetul este format din Dan-Liviu Cernat (vioara I), Mădălin Danciu (vioara II), Mădălina Gherman-Neag (violă), Florin Craiu (violoncel).

Zilele Muzicale Carl Filtsch vor continua, duminică, 29 mai 2022, cu un recital extraordinar susținut de pianistul Horia Mihail, programat la ora 19:00. Editura Muzicală a Centrului de Cultură „Augustin Bena” va distribui, cu ocazia festivalului, pe plan național, integrala compozițiilor lui Carl Filtsch. Programul va continua cu difuzarea filmului „Micul pianist – povestea lui Carl Filtsch” și va avea loc rebranding-ul Cvartetului de Coarde și al Orchestrei de Cameră a Județului Alba, care vor primi, in memoriam, numele „Carl Filtsch”.

Carl Filtsch (28 mai 1830, Sebeș – 11 mai 1845, Veneția) este considerat o personalitate a muzicii romantice a veacului al XIX-lea. A început cursurile de pian la vârsta de trei ani, primul îndrumător fiind chiar tatăl său, Joseph Filtsch, pastor evanghelic în Sebeșul săsesc. Pentru fructificarea talentului său muzical, a fost dus în 1837 la Viena, unde a fost prezentat Curții Imperiale. Astfel a ajuns să fie coleg de educație muzicală și tovarăș de joacă al viitorului împărat Franz Joseph.

De la cea mai fragedă vârstă, Carl Filtsch a dovedit o predispoziție genială pentru muzică ajungând să fie elevul preferat al lui Frederic Chopin, care s-a preocupat cu o atenție aparte de evoluția lui pianistică.

În decembrie 1842 a ajuns să fie elevul preferat al lui Frédéric Chopin, la Paris. Pentru o vreme, Franz Liszt l-a suplinit pe Chopin, fiindu-i de asemenea maestru lui Carl Filtsch. De la el ne-a rămas următoarea frază: „Dacă micuțul acesta va începe să călătorească, va trebui să-mi închid prăvălia”. La vârsta de numai 12 ani a ajuns să susțină concerte la Viena, Paris și Londra unde a fost aclamat și sărbătorit cu entuziasm.

Cele 25 de compoziții ale lui Carl Filtsch nu au fost descoperite decât în anul 1960, iar acum, parte dintre ele, sunt readuse la viață în cadrul evenimentelor organizate. Povestea tânărului pianist este tragică deoarece se îmbolnăvește de tuberculoză și medicii i-au prescris băi de mare în Veneția. După o scurtă îmbunătățire a stării sănătății sale, Carl Filtsch a fost răpus de acea boală incurabilă, în plină tinerețe, la vârsta de numai 15 ani. Monumentul său funerar, dăltuit în marmură, se găsește la cimitirul San Michele din Veneția.

sursă foto: Vasile Sârb (Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News