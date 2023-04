E-MOB: Eveniment internațional în domeniul mobilității electrice, organizat la Sibiu în data de 11 mai 2023

În 11 mai 2023 Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Centru va fi gazda unui eveniment internațional dedicat mobilității electrice.

Evenimentul va avea loc la în sala de evenimente a Stadionului Municipal Sibiu și sesibiu va desfășura între orele 10:00 și 15:00 conform agendei anexate.

Acest eveniment este organizat în contextul proiectului E-MOB ”Acțiuni integrate pentru creșterea e-Mobilităţii în Regiunile din Europa” și reprezintă conferința de final aferentă proiectului finanțat prin apelul 4 aferent programului Interreg Europe.

Intitulat Electrificarea Europei: Politicile Regionale și Strategiile ca factori cheie ai E-Mobilității (Electrifying Europe: Regional Policies and Strategies as Key Drivers of E-Mobility), evenimentul va reuni experți în e-mobilitate și organizații cu activitate relevantă în dezvoltarea de politici în domeniul mobilității din 8 țări europene (Germania, Austria, Franța, Spania, Ungaria, Croația, Grecia și România).

Pe agenda evenimentului este inclus un panel despre „Rolul politicilor regionale în promovarea e-mobilității în Europa”, care va facilita dezbateri și schimburi de experiențe și cunoștințe cu organizații din alte regiuni europene atât parteneri în proiectul E-MOB cât și alți și experți din domeniul mobilității electrice.

Acest eveniment va fi și o oportunitate excelentă de a învăța bune practici în domeniul mobilității electrice și de a dezvolta colaborări cu parteneri din alte regiuni.

Persoanele interesate să participe sunt invitate să se înregistreze accesând accesați formularul disponibil aici.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News