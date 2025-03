Echipa XEO a colegiului HCC din Alba Iulia: Performanță la concursul FIRST Tech Challenge și calificare la etapa națională

Echipa de robotică XEO s-a calificat la etapa națională a Concursului FIRST Tech Challenge, sezonul 9 – Into the Deep, după ce a obținut premiul Think Award 1st place și locul 3 la competiția regională din cadrul etapei de la Cluj Innovation Park, desfășurată între 28 februarie și 2 martie 2025.

Aceste rezultate remarcabile le asigură un loc la naționalele care vor avea loc la Pitești, între 14 și 16 martie 2025.

Competiția regională a reunit 45 de echipe din întreaga Transilvanie, iar echipa XEO, formată din elevi dedicați și susținută de mentori inspiraționali, s-a remarcat prin creativitate, abilități tehnice și multă determinare.

FOTO-VIDEO: Concurs de robotică, la Alba Iulia. 18 echipe de liceeni din șase județe au luat startul la „The Xeo Scrimmage 2025”

Premiul Think Award 1st place pentru echipa XEO

În urma competiției, echipa XEO a obținut premiul Think Award 1st place, un premiu acordat echipei care reflectă cel mai bine procesul de învățare și dezvoltare în timpul sezonului de construcție, prin aplicarea principiilor de inginerie.

Acest premiu este oferit echipei care demonstrează un portofoliu de inginerie detaliat, ce ajută juriul să identifice cele mai merituoase echipe.

Portofoliul de inginerie al echipei trebuie să se concentreze pe etapele de proiectare și construcție a robotului. Echipa trebuie să fie capabilă să prezinte informații suplimentare detaliate care să ajute juriul să înțeleagă procesul.

Aceste informații pot include descrieri ale științei și matematicii care au stat la baza proiectării robotului și strategiilor de joc, dar și despre proiectele, reproiectările, succesurile și oportunitățile de îmbunătățire pe parcursul competiției.

Locul 3 în Finala Mică

Calificarea în Finala Mică a competiției de roboți și obținerea locului 3 reprezintă o confirmare a efortului și ingeniozității departamentului tehnic în îndeplinirea misiunilor din acest sezon.

„Toți stăteam cu sufletul la gură așteptând să auzim ‘Xeo’. Nimic nu se compară cu emoțiile trăite în momentul în care am aflat că am câștigat premiul Think Award pentru locul 1, știind că toate nopțile nedormite și orele de muncă petrecute la Centrul de Informatică au fost răsplătite pe măsură”, spune echipa XEO.

„În acest sezon am reușit să creăm mai mult decât o echipă de robotică, am creat o familie unită, alături de care vom împărtăși mereu momentele pline de bucurie, învățând chiar și din greșeli. În urma acestei competiții, ne-am amintit încă o dată de ce robotica unește România”, adaugă aceștia.

Cu o pasiune pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică, echipa XEO nu doar că a concurat la cel mai înalt nivel, dar a contribuit și la atmosfera energizantă a evenimentului, demonstrând că acest concurs nu este doar despre roboți.

