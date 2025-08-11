Perseide 2025: Maximul curentului de meteori, vizibil în această noapte pe un cer senin

Perseide 2025: Punctul maxim al curentului de meteori Perseidele va putea fi observat în noaptea aceasta, 11 spre 12 august 2025. Este unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului. Vremea este favorabilă, iar cerul va fi senin în majoritatea regiunilor României, oferind condiții ideale pentru observare.

Ploaia de meteori Perseide este unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice anuale, care este vizibil în fiecare vară. Fenomenul are loc atunci când Pământul traversează o zonă din spațiu care este plină cu particule rămase în urma cometei 109P/Swift-Tuttle.

Aceasta are nevoie de 133 de ani pentru a orbita o dată Soarele, iar ultima dată când a vizitat sistemul solar interior s-a întâmplat în 1992. Cum maximul are loc ziua, când nu pot fi observați meteori, cele mai bune nopți pentru privit cerul sunt 11-12 august și 12-13 august, potrivit astro-urseanu.ro.

Cele mai bune zile în care se poate observa curentul de meteori Perseide

Nopţile de 11 spre 12 august şi 12 spre 13 august sunt cele mai bune pentru a observa curentul de meteori Perseide, informează Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Maximul va fi în ziua de 12 august, precizează sursa citată, pe Facebook. Anul acesta, Luna va deranja observaţiile, aflându-se pe cer toată noaptea.

Totodată, fenomenul rămâne vizibil și în nopțile următoare, până pe 14 august. Perseidele se văd cel mai bine din locuri unde cerul este senin și în zone unde nu sunt lumini artificiale. Astfel, în oraș vor fi mai greu de observat.

Cea mai bună perioadă de observare este după miezul nopţii, până dimineaţa. Orice meteor a cărui traiectorie inversă ajunge în constelaţia Cassiopeia (între Cassiopeia şi Perseu) este o „perseidă.

Perseide 2025: Ce sunt și de ce apar

Perseidele sunt un roi de meteori care își au originea în fragmentele lăsate în urmă de cometa 109P/Swift-Tuttle.

Particulele de praf cosmic pătrund în atmosfera Pământului cu viteze foarte mari și ard, producând dâre luminoase spectaculoase pe cer.

Denumirea lor vine de la constelația Perseus, dinspre care par să vină.

Unde se văd cel mai bine

Interval optim : după miezul nopții și până la răsăritul soarelui.

: după miezul nopții și până la răsăritul soarelui. Maxim : în jurul orei 3:00 – 4:00 dimineața.

: în jurul orei 3:00 – 4:00 dimineața. Loc ideal : o zonă fără poluare luminoasă (departe de orașe).

: o zonă fără poluare luminoasă (departe de orașe). Direcție: privește spre nord-est, spre constelația Perseus, dar meteori pot apărea oriunde pe cer.

Perseide 2025: Sfaturi pentru observare

Alege un loc întunecat, cu orizont cât mai liber. Lasă ochii să se acomodeze cu întunericul timp de 15-20 de minute. Nu folosi telefoane sau surse de lumină puternică. Ia cu tine o pătură sau un șezlong, pentru a privi confortabil spre cer.

Cum poți fotografia Perseidele

Aparat foto : folosește un DSLR sau mirrorless, cu obiectiv wide (14-24 mm) și diafragmă deschisă (f/2.8 sau mai mică).

: folosește un DSLR sau mirrorless, cu obiectiv wide (14-24 mm) și diafragmă deschisă (f/2.8 sau mai mică). Setări : timp de expunere între 10 și 30 secunde, ISO 1600–3200.

: timp de expunere între 10 și 30 secunde, ISO 1600–3200. Focalizare : manuală, pe stele (infinity focus).

: manuală, pe stele (infinity focus). Truc: fă multe fotografii succesive, pentru a surprinde cât mai multe “stele căzătoare”.

Un spectacol ceresc rar

Perseidele pot produce în nopțile de maxim chiar și 50-100 de meteori pe oră, ceea ce le face una dintre cele mai spectaculoase ploi de stele ale anului.

Cu un cer senin și condiții ideale de vizibilitate, noaptea aceasta este o ocazie excelentă de a te bucura de un spectacol natural unic.

VIDEO: Cum s-au văzut Perseidele, la Oașa, în august 2024

De ce sunt speciale Perseidele

Denumite după constelația Perseus, din care par că vin, Perseidele sunt rămășițele cometei 109P/Swift-Tuttle.

Fiecare „stea căzătoare” este de fapt o particulă minusculă, de sub 1 mm, care, pătrunzând în atmosferă, aprinde aerul prin frecare și creează dâra luminoasă vizibilă pentru doar o fracțiune de secundă.

Evenimentele astronomice până la sfârșitul anului 2025

August 2025

12–13 august – Perseide (maxim noaptea aceasta): cea mai cunoscută ploaie de meteori, până la 100 meteori/oră, cer senin în majoritatea țării.

23 august – Alineament planetar rar: Mercur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun vizibile pe cer (Neptun și Uranus doar cu telescopul).

22 septembrie – Echinoctiul de toamnă (fenomen astronomic, dar marcăm aici sfârșitul verii astronomice).

Septembrie 2025

7–8 septembrie – Eclipsă totală de Lună („Lună roșie”) vizibilă din România, începutul în jurul orei 4:00 dimineața, maxim spre răsăritul Soarelui.

22 septembrie – Echinoctiul de toamnă – ziua și noaptea au durate egale.

Octombrie 2025

22 octombrie – Orionide (ploaie de meteori, 20–25 meteori/oră, condiții bune – Lună subțire).

Sfârșit de octombrie – Apropiere vizibilă Venus–Jupiter pe cerul dimineții.

Noiembrie 2025

3–4 noiembrie – Southern Taurids (ploi lente, luminoase, cu bolizi spectaculoși).

8–9 noiembrie – Northern Taurids – similar cu Southern, rata scăzută dar meteori foarte luminoși.

5 noiembrie – Superlună (Beaver Moon) – Luna plină apare mai mare și mai luminoasă.

16–17 noiembrie – Leonide (15–20 meteori/oră, condiții excelente – Lună foarte slabă).

Decembrie 2025

4 decembrie – Superlună (Cold Moon) – ultima Superlună a anului.

13–14 decembrie – Geminide (ploaie de meteori spectaculoasă, până la 160 meteori/oră, vizibilă toată noaptea, dar cu Lună parțială).

21–22 decembrie – Ursidele (ploi mai modeste, 5–10 meteori/oră, Lună subțire – vizibilitate bună).

21 decembrie – Solstițiul de iarnă – cea mai lungă noapte a anului.

