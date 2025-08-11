Connect with us

Eveniment

Perseide 2025: Maximul curentului de meteori, vizibil în această noapte pe un cer senin

perseide 2025

Publicat

acum O oră

Perseide 2025: Punctul maxim al curentului de meteori Perseidele va putea fi observat în noaptea aceasta, 11 spre 12 august 2025. Este unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului. Vremea este favorabilă, iar cerul va fi senin în majoritatea regiunilor României, oferind condiții ideale pentru observare.

Ploaia de meteori Perseide este unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice anuale, care este vizibil în fiecare vară. Fenomenul are loc atunci când Pământul traversează o zonă din spațiu care este plină cu particule rămase în urma cometei 109P/Swift-Tuttle.

Aceasta are nevoie de 133 de ani pentru a orbita o dată Soarele, iar ultima dată când a vizitat sistemul solar interior s-a întâmplat în 1992. Cum maximul are loc ziua, când nu pot fi observați meteori, cele mai bune nopți pentru privit cerul sunt 11-12 august și 12-13 august, potrivit astro-urseanu.ro.

Cele mai bune zile în care se poate observa curentul de meteori Perseide

Nopţile de 11 spre 12 august şi 12 spre 13 august sunt cele mai bune pentru a observa curentul de meteori Perseide, informează Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Maximul va fi în ziua de 12 august, precizează sursa citată, pe Facebook. Anul acesta, Luna va deranja observaţiile, aflându-se pe cer toată noaptea.

Totodată, fenomenul rămâne vizibil și în nopțile următoare, până pe 14 august. Perseidele se văd cel mai bine din locuri unde cerul este senin și în zone unde nu sunt lumini artificiale. Astfel, în oraș vor fi mai greu de observat.

Cea mai bună perioadă de observare este după miezul nopţii, până dimineaţa. Orice meteor a cărui traiectorie inversă ajunge în constelaţia Cassiopeia (între Cassiopeia şi Perseu) este o „perseidă.

Perseide 2025: Ce sunt și de ce apar

Perseidele sunt un roi de meteori care își au originea în fragmentele lăsate în urmă de cometa 109P/Swift-Tuttle.

Particulele de praf cosmic pătrund în atmosfera Pământului cu viteze foarte mari și ard, producând dâre luminoase spectaculoase pe cer.

Denumirea lor vine de la constelația Perseus, dinspre care par să vină.

Unde se văd cel mai bine

  • Interval optim: după miezul nopții și până la răsăritul soarelui.
  • Maxim: în jurul orei 3:00 – 4:00 dimineața.
  • Loc ideal: o zonă fără poluare luminoasă (departe de orașe).
  • Direcție: privește spre nord-est, spre constelația Perseus, dar meteori pot apărea oriunde pe cer.

Perseide 2025: Sfaturi pentru observare

  1. Alege un loc întunecat, cu orizont cât mai liber.
  2. Lasă ochii să se acomodeze cu întunericul timp de 15-20 de minute.
  3. Nu folosi telefoane sau surse de lumină puternică.
  4. Ia cu tine o pătură sau un șezlong, pentru a privi confortabil spre cer.

Cum poți fotografia Perseidele

  • Aparat foto: folosește un DSLR sau mirrorless, cu obiectiv wide (14-24 mm) și diafragmă deschisă (f/2.8 sau mai mică).
  • Setări: timp de expunere între 10 și 30 secunde, ISO 1600–3200.
  • Focalizare: manuală, pe stele (infinity focus).
  • Truc: fă multe fotografii succesive, pentru a surprinde cât mai multe “stele căzătoare”.

Un spectacol ceresc rar

Perseidele pot produce în nopțile de maxim chiar și 50-100 de meteori pe oră, ceea ce le face una dintre cele mai spectaculoase ploi de stele ale anului.

Cu un cer senin și condiții ideale de vizibilitate, noaptea aceasta este o ocazie excelentă de a te bucura de un spectacol natural unic.

VIDEO: Cum s-au văzut Perseidele, la Oașa, în august 2024

De ce sunt speciale Perseidele

Denumite după constelația Perseus, din care par că vin, Perseidele sunt rămășițele cometei 109P/Swift-Tuttle.

Fiecare „stea căzătoare” este de fapt o particulă minusculă, de sub 1 mm, care, pătrunzând în atmosferă, aprinde aerul prin frecare și creează dâra luminoasă vizibilă pentru doar o fracțiune de secundă.

Evenimentele astronomice până la sfârșitul anului 2025

August 2025

  • 12–13 august – Perseide (maxim noaptea aceasta): cea mai cunoscută ploaie de meteori, până la 100 meteori/oră, cer senin în majoritatea țării.
  • 23 august – Alineament planetar rar: Mercur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun vizibile pe cer (Neptun și Uranus doar cu telescopul).
  • 22 septembrie – Echinoctiul de toamnă (fenomen astronomic, dar marcăm aici sfârșitul verii astronomice).

Septembrie 2025

  • 7–8 septembrie – Eclipsă totală de Lună („Lună roșie”) vizibilă din România, începutul în jurul orei 4:00 dimineața, maxim spre răsăritul Soarelui.
  • 22 septembrie – Echinoctiul de toamnă – ziua și noaptea au durate egale.

Octombrie 2025

  • 22 octombrie – Orionide (ploaie de meteori, 20–25 meteori/oră, condiții bune – Lună subțire).
  • Sfârșit de octombrie – Apropiere vizibilă Venus–Jupiter pe cerul dimineții.

Noiembrie 2025

  • 3–4 noiembrie – Southern Taurids (ploi lente, luminoase, cu bolizi spectaculoși).
  • 8–9 noiembrie – Northern Taurids – similar cu Southern, rata scăzută dar meteori foarte luminoși.
  • 5 noiembrie – Superlună (Beaver Moon) – Luna plină apare mai mare și mai luminoasă.
  • 16–17 noiembrie – Leonide (15–20 meteori/oră, condiții excelente – Lună foarte slabă).

Decembrie 2025

  • 4 decembrie – Superlună (Cold Moon) – ultima Superlună a anului.
  • 13–14 decembrie – Geminide (ploaie de meteori spectaculoasă, până la 160 meteori/oră, vizibilă toată noaptea, dar cu Lună parțială).
  • 21–22 decembrie – Ursidele (ploi mai modeste, 5–10 meteori/oră, Lună subțire – vizibilitate bună).
  • 21 decembrie – Solstițiul de iarnă – cea mai lungă noapte a anului.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 15 secunde

Echipamente de ultimă generație pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale, la Spitalul din Sebeș. Licitație, în SEAP
Actualitateacum 13 minute

Tabere sociale pentru 41 de copii și tineri din sistemul de protecție socială din Alba. În ce perioade vor avea loc
perseide 2025
Evenimentacum O oră

Perseide 2025: Maximul curentului de meteori, vizibil în această noapte pe un cer senin
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 9 ore

Impozite mai mari pe proprietate și concedieri în administrația publică. Anunțul premierului Bolojan
Administrațieacum 11 ore

Lucrările programate pe conducta de apă din Alba Iulia, amânate din motive tehnice
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Salariul minim brut va crește la 4.050 de lei
Actualitateacum 4 ore

Premierul Bolojan, despre proiectul privind pensiile private: Guvernul nu confiscă nici un ban
Ratele românilor vor crește
Economieacum 6 ore

Ratele românilor vor crește semnificativ, din toamnă. Cel mai mare IRCC din istorie
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 ore

Comunicat Adrian Bara (PSD): Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul David Popovici, să îi poarte numele
Actualitateacum 10 ore

Ședință la PSD: liderii analizează funcționarea coaliției, după ce USR nu a vrut doliu național pentru Iliescu
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 4 zile

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Actualitateacum 5 zile

VIDEO: ”Ședințe foto” gratuite la Alba Blaj Arena. Suporterii își pot face poze cu două jucătoare ale naționalei de volei feminin
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 7 ore

Noi destinații europene cu Wizz Air. Aeroportul Internațional Sibiu introduce etapizat 8 rute noi, începând din august
Horoscop de Weekend
Evenimentacum 10 ore

Horoscop pentru săptămâna 11-17 august 2025. Perioadă plină de energie și transformări pozitive pentru majoritatea zodiilor
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 săptămâni

Avertizare DNSC: campanii frauduloase ce promovează o platformă de investiții falsă, cu imaginea Ministerului Finanțelor
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 15 secunde

Echipamente de ultimă generație pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale, la Spitalul din Sebeș. Licitație, în SEAP
Evenimentacum 3 zile

Guvernul extinde vaccinarea gratuită anti-HPV până la 26 de ani. Norme noi pentru controlul infecțiilor, aprobate de Executiv
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Sindicaliștii anunță, după discuțiile cu Bolojan, că vor boicota începerea anului școlar: „Pe 8 septembrie școala nu va începe”
Educațieacum 5 ore

Când începe școala în septembrie 2025. Structura anului școlar 2025-2026
Mai mult din Educatie