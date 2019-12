Șoferii aflați pe drumurile din Europa, colindați de românii din Diaspora. #EurOmenia cu sarmale, cozonaci și colinde de Crăciun

O inițiativă inedită, cum doar românii știu să facă, a adus bucurie în sufletele celor care, din păcate, nu au putut fi acasă de Sărbători, alături de familie și de cei dragi.

Mai mulți români din Diaspora au făcut un gest extraordinar pentru șoferii care se aflau pe drumurile din Europa, de sărbatori. ”Înarmați” cu sarmale, cozonaci și alte bunătățuri, românii din Diaspora i-au colindat pe șoferii aflați în parcările aflate pe marginea șoselelor, scrie românia24.ro.

Inițiativa are și un nume – #Campania Eromenia iar gestul incredibil al românilor a devenit viral pe Facebook, unde există un grup ”Voluntari în Europa”, în care mulți dintre șoferi au povestit cum au fost impresionați până la lacrimi de surpriză și au postat apoi mulțumiri.

Iată ce au scris aceștia:

”Există oameni care își trăiesc viețile în subsol, există oameni care trăiesc la etajul unu și există oameni ca voi, minunaților, care trăiesc pe acoperișul lumii.

Mulțumesc oamenilor deosebiți, pe unii îi cunosc personal, pe alții , virtual… SUNTEȚI MINUNAȚI și aveți suflete alese, chiar dacă viața v-a încercat și pe voi.

#ÎmpreunaSuntemMaiBuni și am învățat că putem lumina ziua unui om cu un zâmbet și un ajutor mărunt !!!

Mulțumesc tuturor celor ce știu să zâmbească și să dăruiască… toți depindem unul altul… #ROomenia suntem noi!

Și stați aproape, mai avem multe de făcut,multe proiecte.

Aici ne construim pe noi, construim împreună Romania noastră, a românilor de suflet”

Vă multumesc pentru că mi-ați oferit un Crăciun Fericit!

”Sunt unul din șoferi… Sincer să vă spun și eu am fost sceptic în privința asta… Până ieri, când dintr-o dată am auzit 2 bătăi în ușa camionului. Am deschis geamul crezând că poate e un coleg care vrea să îmi mut puțin camionul. De fapt au fost 2 Români cu un cadou pentru mine și încă unul când au văzut că sunt cu soția. Sunt puțin mai sensibil și vă spun sincer, când am coborât să le mulțumesc am început să plâng…

Nu mă așteptam nicio secundă la asa gest. După nici 30 de minute ne-au invitat să ne petrecem seara cu ei la masă. Azi de dimineață am fost împreună la biserica… Sincer, îmi doresc din suflet ca acești oameni să aibă parte numai de bucurii și ei și toti voluntarii care au participat la acest proiect.

Multumim din suflet pentru tot ce ați însemnat pentru noi anul acesta!!

Felicitări pentru tot ce faceți! Să fiți mândri de voi și Dumnezeu să vă răsplătească înzecit!

Vă mulțumim că ați fost alături de noi într-un gest care a inmuiat inimi.

Mă înclin!

