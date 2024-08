Europarlamentarul Victor Negrescu, propus de premierul Ciolacu pentru funcția de comisar european. Ce legături are cu județul Alba

Victor Negrescu, fost președinte al PSD Alba și unul dintre cei mai activi eurodeputați români a fost propus de către premierul Marcel Ciolacu pentru funcţia de comisar european din partea României. Portofoliul pe care acesta îl va prelua nu a fost încă stabilit.

Ciolacu a fost întrebat, într-o conferinţă de presă la Bruxelles, ce propunere a făcut pentru funcţia de comisar european.

„În ceea ce priveşte comisarul, nu e prima oară când o spun, am mers cu un nume. El este actualul vicepreşedinte al Parlamentului European, domnul Victor Negrescu. Normal că ne-am făcut şi un calendar, eu sper ca cel târziu luni să înaintăm propunerea din partea Guvernului României.

Acest atribut este exclusiv al prim-ministrului, dar, cum este şi normal, şi deja am şi stabilit cu domnul preşedinte Nicolae Ciucă, vom avea o discuţie în următoarele zile. De asemenea, instituţional, dacă dorim o anumită normalitate, voi avea o discuţie şi cu preşedintele României, deoarece acesta este reprezentantul României în Consiliul European”, a spus Ciolacu, citat de Agerpres.ro.

Premierul a menţionat că înainte de vizita de joi de la Bruxelles nu a avut discuţii cu preşedintele Klaus Iohannis pe subiectul comisarului european.

„A rămas să avem o discuţie după ce eu am discuţia cu doamna preşedinte (preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen – n.r.), lucru normal. Dar am avut şi cu domnul Ciucă, şi înainte de postarea dânsului şi după postarea dânsului am avut discuţia că nu voi înainta un nume până când nu ne vom întâlni şi nu vom avea această discuţie şi în cadrul coaliţiei”, a afirmat premierul.

Marcel Ciolacu a spus că îşi doreşte „un portofoliu cât mai relevant, ţinând cont că suntem a şasea ţară ca şi mărime din cadrul Uniunii Europene”.

„Sunt mai multe variante. Am vorbit şi de economie, a vorbit şi domnul preşedinte pe extindere, vom vedea. Portofoliul pe extindere e mai mult politic, eu mi-aş dori, şi cred eu că următorii ani ţin foarte mult de economie, sunt despre economie, mi-aş dori ceva în această zonă”, a mai precizat Ciolacu.

Despre Victor Negrescu

Potrivit Recorder.ro, Victor Negrescu s-a născut în luna august 1985, la Alba Iulia. Are 39 de ani și este fiul lui Ion Negrescu – fost diplomat și consul al României la Bruxelles.

Cariera tatălui său este și motivul pentru care s-a mutat din România și a studiat din 1997 până în 2004 la mai multe instituții de învățământ din Belgia și Franța.

Pentru studiile superioare a revenit în țară, unde și-a obținut licența în științe politice la Universitatea din București în 2008, apoi a urmat două programe de master, unul la Grenoble în Franța și altul în București. În 2011 a obținut și un doctorat în Științe Politice, la SNSPA București.

Victor Negrescu are în prezent domiciliul în județul Alba.

