EVALUARE NAȚIONALĂ 2021 în ALBA: Peste 100 de elevi nu s-au prezentat la prima probă, de Limba și literatura română

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 22 iunie.

Sunt vacante 450 locuri de muncă în județul Alba, în mai multe domenii.

OFERTA de locuri de muncă prin AJOFM ALBA:

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137

Angajator – post vacant – nr. locuri / telefon mobil

SC TRANSILVANIA SERVICII CLADIRI SRL – agent curatenie cladiri si mijloace de transport – 2 – 0746083876

SGPI SECURITY FORCE SRL – agent de securitate – 5 – 0740600376

NEMO INVESTIGO SRL – agent de securitate – 2 – 0258811470

IPEC SA – ambalator manual – 30 – 0258814491

TRANSILVANIA NUTS SRL – ambalator manual – 4 – 0790229953

ASOCIATIA SFANTUL ANDREI BARABANT – asistent medical generalist – 2 – 0725589804

DENY LOOK – barman – 1 – 0748182106

MARC LEDORCA SRL – barman – 1 – 0745173392

MARC LEDORCA SRL – bucatar – 1 – 0745173392

AMYCARM FLEISCH S.R.L. – carmangier – 1 – 0762831839

PROFI ROM FOOD SRL – casier – 3 – 0372568868

ALBANI FOREX SRL – confectioner articole din piele si înlocuitori – 10 – 0744693292

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REA – consilier vânzari asigurari – 5 – 0731600549

IPEC SA – economist în economie generala – 1 – 0258814491

RO.DE.X FASHION SRL – croitor-confectioner îmbracaminte, dupa comanda – 3 – 0745136305

S.C. EMILIAN EXPRES SRL – curier – 4 – 0740939708

WIZARD WEB DESIGN SRL – designer grafica (studii medii) – 1 – 0761572251

WIZARD WEB DESIGN SRL – designer pagini web (studii medii) – 1 – 0761572251

ALBALACT SA – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0372609132

IPEC SA – electrician de întretinere si reparatii – 4 – 0258814491

ALBALACT SA – inginer mecanic – 1 – 0372609132

IPEC SA – inginer mecanic – 4 – 0258814491

IPEC SA – încarcator-descarcator – 40 – 0258814491

IPEC SA – laborant chimist – 1 – 0258814491

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – laborant în învatamânt – 1 – 0258806276

FLOREA GRUP SRL – lacatus constructii metalice si navale – 1 – 0258842275

SC CUTEAN COMPANY SRL – lacatus mecanic – 1 – 0745106618

ALBALACT SA – lacatus mecanic – 2 – 0372609132

PROFI ROM FOOD SRL – lucrator comercial – 1 – 0372568838

AMYCARM FLEISCH S.R.L. – macelar – 1 – 0762831839

TRANSILVANIA NUTS SRL – manipulant marfuri – 3 – 0790229953

FAREL DSL SRL – manipulant marfuri – 4 – 0748222030

SOLINA ROMANIA SRL – manipulant marfuri – 2 – 0733190507

SC AMIGO&INTERCOST SRL – manipulant marfuri – 1 – 0754041736

RO.DE.X FASHION SRL – manipulant marfuri – 2 – 0745136305

IPEC SA – marcator piese – 20 – 0258814491

IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 2 – 0258787101

ALBALACT SA – mecanic utilaj – 1 – 0372609132

IPEC SA – mecanic utilaj – 4 – 0258814491

ALBANI FOREX SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 10 – 0744693292

ALBALACT SA – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 9 – 0372609132

SOLINA ROMANIA SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule – 2 – 0733190507

SEWS ROMANIA DEVA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 20 – 0258805112

BALDO SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0742815823

ALBANI FOREX SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 10 – 0744693292

SC DEKA STRUCTURI SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – 0722685526

FLOREA GRUP SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 1 – 0258842275

GLG TECNOSPARK SRL – operator montaj linii automate – 1 – 0755035085

DENY LOOK – ospatar (chelner) – 1 – 0748182106

AGORA PAN SRL – patiser – 1 – 0755513803

NEMO INVESTIGO SRL – paznic – 2 – 0760265477

PROFI ROM FOOD SRL – primitor-distribuitor materiale si scule – 1 – 0372568838

YASIN SIMSEK TRANS SRL – sofer autocamion/masina de mare tonaj – 1 – 0743455963

FAREL DSL SRL – sofer autocamion/masina de mare tonaj – 3 – 0748222030

S.C. EMILIAN EXPRES SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0740939708

FAREL DSL SRL – sofer de autoturisme si camionete – 3 – 0784222030

FAREL DSL SRL – stivuitorist – 1 – 0748222030

SC CUTEAN COMPANY SRL – sudor – 1 – 0745106618

FLOREA GRUP SRL – sudor – 1 – 0258842275

ALBANI FOREX SRL – sudor manual cu flacara de gaze – 10 – 0744693292

ALBANI FOREX SRL – tapiter – 10 – 0744693292

ALBANI FOREX SRL – tâmplar universal – 10 – 0744693292

PROFI ROM FOOD SRL – vânzator – 3 – 0372568868

AJOFM Alba – Punct de lucru Aiud – 0725 225 882

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

AFRODITA MELIHATA SRL – brutar – 5 – 0751364466

AJOFM Alba – Punct de lucru Blaj – 0725 225 883

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

S.C.D.V.V – auditor intern – 1 – 0725225883

S.C.D.V.V – cercetator în horticultura – 5 – 0725225883

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – electrician în constructii – 4 – 0258807805

I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – frezor universal – 2 – 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – functionar administrativ – 37 – 0258807805

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – inginer electroenergetica – 3 – 0258807805

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – inginer electromecanic – 5 – 0258807805

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – inginer productie – 5 – 0258807805

I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – masinist la masini speciale de aschiere – 2 – 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – mecanic utilaj – 4 – 0258807805

I.A.M.U. SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 5 – 0258711907

I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 5 – 0258711907

BOSCH AUTOMOTIVE SRL – planificator/specialist plan sinteze – 2 – 0258807805

I.A.M.U. SA – rectificator universal – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – sculer-matriter – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – strungar universal – 2 – 0258711907

S.C.D.V.V – tehnician agronom – cercetare – 1 – 0725225883

Câmpeni

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

ANDY SRL – bucatar – 1 – 0744560359

APUSENI WOODLAND SRL – menajera – 1 – 0740778400

BIO REAL FOOD S.R.L. – preparator conserve, legume si fructe – 4 – 0788521726

ASOCIATIA CAR APUSENI CAMPENI – casier – 1 – 0745071275

SC UNICARM SRL – lucrator comercial – 5 – 0751152343

SC UNICARM SRL – sef departament marfuri alimentare/nealimentare – 1 – 0751152343

Cugir

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

SGPI SECURITY FORCE SRL – agent de securitate – 10 – 0740600376

SIPIGFERM S.R.L. – îngrijitor animale – 1 – 0721861716

NOVA GRUP SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0258755727

SC MOLD TECHNOLOGY SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 1 – 0724589824

SIPIGFERM S.R.L. – inginer zootehnist – 2 – 0721861716

AJOFM Alba – Punct de lucru Sebeş – 0725 225 885

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

LOMEDAMY SECURITY S.R.L. – agent de securitate – 1 – 0745501398

SECURED SR SRL – agent de securitate – 2 – 0740673500

PEHART TEC GRUP S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0757045021

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. – electrician exploatare centrale si statii electrice – 1 – 0258806442

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – inginer automatist – 1 – 0722100970

HAŢEGAN METAL SRL – lacatus mecanic – 2 – 0745317046

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – macaragiu – 3 – 0722100970

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE ” HIDROELECTRICA” S.A. – masinist la instalatiile de turbine hidraulice – 1 – 0258806442

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – masinist la linii automate aschietoare – 2 – 0722100970

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – mecanic auto – 2 – 0722100970

CARESTA BAGS SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 1 – 0725225885

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 15 – 0722100970

HAŢEGAN METAL SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0745317046

PEHART TEC GRUP S.A. – operator la roboti industriali – 1 – 0757045021

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – stivuitorist – 2 – 0722100970

PEHART TEC GRUP S.A. – stivuitorist – 1 – 0757045021

HAŢEGAN METAL SRL – sudor – 2 – 0745317046

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. – tehnician planificare/urmarire sinteze – 1 – 0722100970