Facturile la gaze vor crește din nou, de la 1 aprilie. Cu cât se vor majora costurile consumatorilor casnici și non casnici

Tarifele de transport și distribuție la gaze și energie electrică vor crește de la 1 aprilie. Astfel, românii ar putea avea facturi mai mari la gaz, potrivit unei analize făcute de Asociația Energia Inteligentă. Facturile la curentul electric nu vor crește, pentru că acolo va compensa statul.

Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei România Inteligentă, a explicat, la Antena 3 CNN, de ce cresc prețurile acum.

„În conformitate cu legea, autoritatea de reglementare a trebuit să procedeze la modificarea tarifelor de transport și distribuție, cuprinzând costurile amânate din anii 2021 și 2022, costuri în special legate de achiziția diverselor mărfuri, inflație, creșteri de taxe și tarife.

Pentru energie electrică nu ar trebui să existe nicio modificare în valoarea prețului.

La gaze naturale, având în vedere că majoritatea consumatorilor casnici au un preț facturat sub prețul plafonat, asta înseamnă că în luna următoare li se vor adiționa aceste noi tarife la prețul care există în momentul de față. Ceea ce îi aduce în situația de a plăti mai mult decât în februarie sau martie, dar sub prețul plafonat, deci sub 0.31 lei/KWh cu TVA inclus”, a precizat acesta.

Facturi mai mari pentru gaze

„Cu cât se vor majora – în medie – facturile persoanelor fizice? În ceea ce priveşte impactul acestor creşteri de tarif asupra costurilor consumatorului final se prezintă astfel: energie electrică – nu există un impact direct asupra consumatorului casnic sau non casnic, creşterea tarifelor urmând a fi compensată de către stat; gaze naturale

consumator casnic – o creştere cu circa 4-5% faţă de preţurile efectiv achitate în luna februarie 2023;

faţă de preţurile efectiv achitate în luna februarie 2023; consumator non casnic cu un consum sub 50.000 MWh/an – o creştere cu circa 1-2% faţă de preţurile efectiv achitate în luna februarie 2023;

faţă de preţurile efectiv achitate în luna februarie 2023; consumator non casnic cu un consum peste 50.000 MWh/an – o creştere cu circa 5-10% faţă de preţurile efectiv achitate în luna februarie”, se precizează într-un comunicat semnat de preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă.

Potrivit organizaţiei, Legea 357/2022, aprobată de Parlament şi promulgată de şeful statului, prevede, că, începând cu 1 aprilie 2023 se vor adăuga în tarif (de transport şi distribuţie gaze şi energie electrică, n.r.) toate costurile care au fost suportate de operatorii de transport în anul 2021 şi anul 2022 şi care, conform legii, se vor recupera prin majorarea tarifelor începând cu 1 aprilie 2023.

„Tarifele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) nu se modifică în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va stabili tarife reglementate de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, precum şi tarife reglementate de transport al energiei electrice, aplicabile începând cu data de 1 aprilie 2023, conform cadrului de reglementare şi prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă”, se mai precizează în comunicat.

