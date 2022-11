Fetița din Alba violată de iubitul mamei și un prieten al acestuia, a ajuns în protecția DGASPC. Unde a fost găsită mama fetei

O monedă de aur antică, descoperită în Transilvania, ar reprezenta dovada că un împărat roman din secolul al III-lea, eliminat din istorie pe motiv că ar fi fost un personaj fictiv, a existat cu adevărat. Este vorba despre împăratul Sponsian (sau Sponsianus), un comandant militar nevoit să se încoroneze ca împărat al Daciei.

Istoria îl consideră însă un uzurpator din timpul lui Filip Arabul.

Profesorul Paul Pearson de la University College din Londra, care a condus cercetarea, a declarat pentru BBC News a fost cel care a adus descoperirea în centrul atenției. Un exemplar din această monedă există la Muzeul Brukenthal din Sibiu și una la Glasgow.

Moneda are gravat portretul lui Sponsian și a fost găsită acum mai bine de 300 de ani în Transilvania, dar a fost considerată a fi un fals.

Acum, situația s-a schimbat.

„Ceea ce am găsit este un împărat. Era o figură despre care se credea că este un fals şi care a fost dată la o parte de experţi. Dar noi credem că a fost real şi că a avut un rol în istorie”, a declarat profesorul Paul Pearson de la University College din Londra

Moneda care se află în centrul acestei descoperiri făcea parte dintr-un mic tezaur descoperit în 1713. S-a crezut iniţial că este o monedă romană autentică până în 1863, când Henry Cohen, cel mai mare expert în monede al vremii, de la Bibliothèque Nationale de France, a spus că aceste monede nu erau doar nişte falsuri „moderne”, ci erau şi prost făcute şi „concepute în mod ridicol”.

Alţi specialişti au fost de acord şi până acum, existanța lui Sponsian a fost respinsă în cataloagele ştiinţifice.

Potrivit unor istoricii consultați de Alba24, în perioada respectivă au existat mai mulți comandanți romani din Dacia care s-au autointitulat împărați, în condițiile în care puterea Romei era în disoluție.

Ar putea fi și situația lui Sponsian, care şi-a asumat probabil comanda supremă în timpul unei perioade de haos şi război civil, protejând militarii şi populaţia civilă din Dacia, până când ordinea a fost restabilită, iar provincia a fost evacuată între 271 şi 275 d.Hr..

Moneda, consideră cercetătorii, ar fi apărut din nevoia de a avea o economie funcțională în zonă, în condiții de izolare față de Roma.

„Este posibil ca ei să nu fi ştiut cine era împăratul real, deoarece a existat un război civil. Dar aveau nevoie de un comandant militar suprem în absenţa unei puteri reale din partea Romei. El a preluat comanda într-o perioadă în care chiar era nevoie de comandă”, spune şi profesorul Pearson.

Nu s-au găsit dovezi ale stăpânirii lui Sponsianus în altă parte, iar acest lucru ar părea să indice că acesta nu a fost interesat sau nu a avut succes în extinderea teritoriului său.

După ce experţii au stabilit că monedele erau autentice şi au descoperit ceea ce ei cred a fi un împărat roman pierdut, au alertat cercetătorii de la Muzeul Brukenthal din Sibiu, care deţine, de asemenea, o monedă sponsiană, potrivit știrilor ProTV.

Specialiştii de la Muzeul Brukenthal au clasificat moneda ca fiind un fals istoric, la fel ca toată lumea, dar s-au răzgândit când au văzut cercetările britanice, mai scrie BBC.

Detaliile despre presupusa descoperire a monedelor sponsiene și a pieselor aferente provin dintr-o notă scrisă de mână de Carl Gustav Heraeus (1671–1725), inspector al medaliilor pentru Colecția Imperială din Viena.

Just published – a detailed study of coins of the Roman emperor #sponsian. Long dismissed as 1700s fakes, we think they are authentic! Read open access here:https://t.co/POT6SgbUrU pic.twitter.com/PzqYs9ucou

— Paul N Pearson (@pnp_history) November 23, 2022