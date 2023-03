Fizicianul român Cristian Presură: Cel mai puternic computer din lume, FRONTIER, a depășit o barieră de neimaginat în trecut

Cel mai puternic calculator din lume, FRONTIER, a depășit o barieră de neimaginat în trecut: un miliard de miliarde de operații pe secundă, spune fizicianul român Cristian Presură.

”Puterea unui calculator se măsoară în flops, adică floating point operations per second, practic operații de bază cu virgulă (adunare, înmulțire, etc. ).

Un calculator obișnuit (CPU) face cam zeci de miliarde de operații pe secundă (gigaflops) iar un procesor grafic (GPU) de multe sute de ori mai mult. Noul supercalculator FRONTIER este deci de zeci de mii de ori mai rapid decât plăcile grafice.

Rapiditatea lui este însă datorată nu vitezei mai crescute a circuitelor, ci faptului că își distribuie operațiile într-un mod eficient pe miile de procesoare ale sale.

Util pentru modelare proceselor fizice complexe, cum ar fi clima, fizica nucleară și astrofizica. Și prea scump pentru jocurile noastre pe calculator” a scris acesta pe contul său de Facebook.

Supercomputerul Frontier de la Laboratorul Național Oak Ridge al Departamentului de Energie va permite oamenilor de știință să dezvolte tehnologii necesare pentru energia, economia și securitatea națională a țării, ajutând cercetătorii să abordeze probleme de importanță națională care au fost imposibil de rezolvat cu doar cinci ani în urmă.

