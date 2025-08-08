Connect with us

Eveniment

Reformă în administrație: evaluări pentru păstrarea funcțiilor, peste 6000 de posturi desființate, limitări de salarii și mandate

Publicat

acum 2 ore

Reformă în administrație: Guvernul Bolojan a pus în dezbatere un pachet de măsuri privind reforma administrativă. Acesta include noi reguli privind funcționarii publici. Vor fi limitări de mandate, mutări în funcții, evaluări periodice, limitare de salarii.

Proiectul pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) prevede, între altele, reducerea cu 20% a numărului de posturi (minim, mediu și maxim) din administrația locală.

Măsurile vor fi propuse pentru adoptare în luna august.

Se propune reducerea numărului de consilieri în funcție de numărul de locuitori. De asemenea, se prevede evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pe bază de competențe, pentru a-și păstra posturile.

Se introduce rotația obligatorie pentru funcțiile publice sensibile, pentru combaterea politizării și stagnării.

Peste 6000 de posturi din administrația centrală și locală ar urma să fie desființate. Viceprimarii nu vor mai avea consilieri în cabinete, în localități cu mai puțin de 10.000 de locuitori.

Reformă în administrație: Mandate limitate în funcții publice de conducere și pentru înalți funcționari publici

Mandatele șefilor din administrația publică vor fi limitate la 3 sau 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată. La final, aceștia vor intra obligatoriu în mobilitate prin rotație.

  • funcții de înalt funcționar public: mandat de 3 ani
  • Funcții publice de conducere sensibile: mandat de 5 ani

La finalizarea mandatelor  se realizează o evaluare multianuală a performanțelor profesionale individuale, suplimentară față de evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale acestora.

Reînnoirea mandatului va fi posibilă o singură dată în aceeași funcție și instituție.

După finalizarea mandatelor, înalții funcționari publici sunt supuși obligatoriu mobilității prin rotație.

Secretarii generali din Instituția Prefectului pot ocupa prin mobilitate și funcții publice de conducere.

Se va urmări restrângerea numirilor pentru exercitarea cu caracter temporar a unor funcții publice de conducere la situațiile și perioadele în care respectivele posturi nu pot fi ocupate prin: recrutare, promovare, rotație sau transfer.

Se dorește evitarea stagnării în posturi-cheie și creșterea transparenței.

Reformă în administrație: funcționarii publici de conducere și execuție, evaluați pe bază de competențe

Un sistem nou de evaluare multianuală va decide viitorul celor cu funcții de conducere și execuție din administrația publică. Un calificativ „nesatisfăcător” sau ”insuficient” poate duce la pierderea funcției. Pentru înalt funcționarii publici, calificativul ”suficient” impune perfecționare profesională.

Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pe bază de competențe se realizează pentru un an calendaristic, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie-31 martie din anul următor perioadei evaluate, pentru toți funcționarii publici care au desfășurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.

Indicatorii de performanță utilizați în evaluarea gradului și modului de atingere a obiectivelor individuale vor include cel puțin:

  • gradul de complexitate a lucrărilor sau sarcinilor efectuate anual
  • gradul de implicare în realizarea lucrărilor sau sarcinilor efectuate anual
  • număr de lucrări sau sarcini efectuate anual raportat la numărul zilelor lucrătoare din anul pentru care se face evaluarea.

Evaluarea fiecărui dintre indicatorii prevăzuți se va realiza pe baza unei grile de notare prin acordarea unei note de la 1 la 5.

Reformă în administrație: cum se evaluează competențele

În urma evaluării performanțelor profesionale individuale, funcționarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative: foarte bine (4,51-5,00), bine (punctaj 3,51-4,50), satisfăcător (punctaj 2,51-3,50), nesatisfăcător (punctaj 1,00-2,50)

Fiecare competență generală se notează astfel:

  • 1 – competență slabă, manifestată prin absența indicatorilor comportamentali
  • 2 – competență care implică ghidaj suplimentar constant, manifestată prin prezența indicatorilor comportamentali într-o mică măsură
  • 3 – competență manifestată prin prezența indicatorilor comportamentali într-o măsură acceptabilă
  • 4 – competență manifestată prin prezența indicatorilor comportamentali într-o mare măsură
  •  5 – competență manifestată prin prezența tuturor indicatorilor comportamentali

Fiecare competență specifică se notează, astfel:

  • 1 – competență slabă, care necesită dezvoltare imediată;
  • 2 –  competență care implică ghidaj suplimentar constant;
  • 3 – competență manifestată;
  • 4 – competență manifestată proactiv;
  • 5 – competență manifestată proactiv și prin ghidajul constant al colegilor pentru atingerea celor mai bune rezultate și de către aceștia.

Ce prevede legea

  • „Foarte bine” / „Bine”: promovare în funcție, acordare de prime, reînnoire mandat sau mobilitate prin rotație
  • „Satisfăcător”: diminuare salariu cu 10% până la următoarea evaluare, perfecționare profesională obligatorie în 12 luni
  • „Nesatisfăcător”: eliberare din funcție (după două rapoarte anuale consecutive cu acest calificativ) sau mutare pe un post de execuție.

Reformă în administrație: posturi desființate

Pentru asigurarea cheltuirii eficiente a fondurilor publice, proiectul de lege propune reducerea numărului de consilieri de la nivelul administrației publice locale în funcție de numărul de locuitori ai fiecărei unități administrativ-teritoriale.

În total, numărul total de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală va fi redus cu 6.060 de posturi. Aceasta înseamnă o reducere estimată a cheltuielilor salariale pe ultimele 4 luni ale anului 2025 de 193.920.000 lei și o economie anuală de 581.760.000 lei.

Numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului la nivel de administrație publică în teritoriu va fi:

  • 4 posturi pentru cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi primarilor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu o populație peste 100.000 de locuitori (în prezent 6 posturi)
  • 3 posturi pentru cabinetul primarilor de comună, oraș sau municipiu cu o populație între 30.000 – 100.000 de locuitori, precum și pentru cancelaria prefectului
  •  2 posturi pentru cabinetele primarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu populație între 10.000 – 30.000 de locuitori, viceprimarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu o populație între 30.000 – 100.000 de locuitori, viceprimarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu o populație de peste 100.000 de locuitori, viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, viceprimarilor generali ai municipiului București și vicepreşedinţilor consiliilor judeţene
  • 1 post pentru cabinetele primarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu o populație mai mică de 10.000 de locuitori și viceprimarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu o populație între 10.000 – 30.000 de locuitori.

Viceprimarii din localitățile cu sub 10.000 de locuitori nu vor mai avea cabinete proprii.

Reformă în administrație: sistem de mobilitate în funcții de conducere

Un nou mecanism de mobilitate prin rotație va muta periodic funcționarii de conducere între instituții, pentru a preveni stagnarea și conflictele de interese.

Tipuri de mobilitate

  • Obligatorie: la final de mandat, dacă nu poate fi reînnoit.
  • Voluntară: pentru schimb de experiență, o dată la 3 sau 5 ani.

Mobilitatea se poate face în aceeași instituție sau în altă instituție publică.

La finalul mandatului, înalții funcționari publici și șefii de instituții sensibile intră obligatoriu în mobilitate prin rotație. Excepții: femei însărcinate, părinți singuri cu copii minori, probleme medicale, motive familiale temeinice.

În toate cazurile, se păstrează salariul dacă noul post are salariu mai mic. Se previne astfel menținerea excesivă în aceeași funcție, reducând riscul de blocaj administrativ.

Funcționarii de conducere pot opta voluntar pentru mobilitate prin rotație, în scopul perfecționării profesionale și transferului de bune practici.

Reformă în administrație: Poliția Locală

Se redimensionează numărul de polițiști locali, în funcție de dinamica socială, respectiv de situația demografică a unităților administrativ teritoriale.

Va fi un post de polițist local pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, orașe, municipii, și sectoare ale municipiului București și un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru județe, respectiv municipiul București.

Unitățile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă pot asigura din venituri proprii integral cheltuielile cuprinse în secțiunea de funcționare. În acest caz numărul este de maxim 3 polițiști locali. Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut și utilizat numai pentru serviciul public de poliție locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes județean.

Reformă în administrație: Limitarea salariilor

Proiectul prevede limitare de salarii. De exemplu:

  • Plafonarea salariului președintelui ANRSC – economie estimată: 190.812 lei/an.
  • Limitarea salariilor din subordonatele MDLPA prin grile de salarizare.
  • Reducerea numărului de membrii ai consiliului de administrație pentru ANCPI, precum și pentru ANL – economia estimată: 410.444 lei/an
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 15 minute

UPDATE ACCIDENT rutier la Vințu de Jos. Impact între două autoturisme, pe DJ 107C. Trafic îngreunat
Evenimentacum 19 minute

LIVE-VIDEO: Sute de camioane tunate participă la Alba Iulia, la Truck Tuning Art 2025. Paradă pe străzile din oraș
Aiudacum 31 de minute

Jandarmii din Alba asigură măsuri de siguranță la Truck Tuning Art și Festivalul Internațional de Folclor din Aiud
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 20 de ore

Guvernul vrea să execute silit ajutoarele sociale și indemnizațiile asistenților personali, pentru plata impozitelor. PROIECT
Administrațieacum 21 de ore

Impozit majorat cu 100% timp de 5 ani pentru clădirile fără autorizație. Construcțiile ilegale descoperite și cu ajutorul dronelor
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum o zi

DEER Electrica: indexul autocitit poate fi transmis pe platforma online. Precizări pentru clienți
Economieacum o zi

ANAF, avertisment pentru patroni: Nu decontați cheltuieli personale pe firme și PFA. S-au descoperit nereguli și urmează controale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Reformă în administrație: evaluări pentru păstrarea funcțiilor, peste 6000 de posturi desființate, limitări de salarii și mandate
Evenimentacum 6 ore

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, reacționază dur față de reforma pensiilor private: Este o măsură ilegală și neconstituțională
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum o zi

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Actualitateacum 2 zile

VIDEO: ”Ședințe foto” gratuite la Alba Blaj Arena. Suporterii își pot face poze cu două jucătoare ale naționalei de volei feminin
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 7 ore

Vremea până în 8 septembrie: o săptămână de caniculă, câteva furtuni. Când scad temperaturile. Prognoza pe patru săptămâni
Evenimentacum 9 ore

Începe festivalul camioanelor tunate, la Alba Iulia. PROGRAM Truck Tuning Art 2025 și traseul de intrare în șanțurile Cetății
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 zile

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 săptămâni

Avertizare DNSC: campanii frauduloase ce promovează o platformă de investiții falsă, cu imaginea Ministerului Finanțelor
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Pacienții cu afecțiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate, fără bilet de trimitere. Care sunt condițiile
Actualitateacum 2 zile

Câți pași pe zi sunt suficienți pentru sănătatea ta: risc redus de demență, diabet, boli de inimă și depresie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

Reorganizarea școlilor: ce unități vor fi comasate sau desființate din anul școlar 2025-2026. Deciziile ministerului
Educațieacum 5 ore

Andrei Condulescu, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, ADMIS primul la specializarea Artilerie și rachete în Academie
Mai mult din Educatie