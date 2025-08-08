Reformă în administrație: evaluări pentru păstrarea funcțiilor, peste 6000 de posturi desființate, limitări de salarii și mandate

Reformă în administrație: Guvernul Bolojan a pus în dezbatere un pachet de măsuri privind reforma administrativă. Acesta include noi reguli privind funcționarii publici. Vor fi limitări de mandate, mutări în funcții, evaluări periodice, limitare de salarii.

Proiectul pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) prevede, între altele, reducerea cu 20% a numărului de posturi (minim, mediu și maxim) din administrația locală.

Măsurile vor fi propuse pentru adoptare în luna august.

Se propune reducerea numărului de consilieri în funcție de numărul de locuitori. De asemenea, se prevede evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pe bază de competențe, pentru a-și păstra posturile.

Se introduce rotația obligatorie pentru funcțiile publice sensibile, pentru combaterea politizării și stagnării.

Peste 6000 de posturi din administrația centrală și locală ar urma să fie desființate. Viceprimarii nu vor mai avea consilieri în cabinete, în localități cu mai puțin de 10.000 de locuitori.

Reformă în administrație: Mandate limitate în funcții publice de conducere și pentru înalți funcționari publici

Mandatele șefilor din administrația publică vor fi limitate la 3 sau 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată. La final, aceștia vor intra obligatoriu în mobilitate prin rotație.

funcții de înalt funcționar public: mandat de 3 ani

Funcții publice de conducere sensibile: mandat de 5 ani

La finalizarea mandatelor se realizează o evaluare multianuală a performanțelor profesionale individuale, suplimentară față de evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale acestora.

Reînnoirea mandatului va fi posibilă o singură dată în aceeași funcție și instituție.

După finalizarea mandatelor, înalții funcționari publici sunt supuși obligatoriu mobilității prin rotație.

Secretarii generali din Instituția Prefectului pot ocupa prin mobilitate și funcții publice de conducere.

Se va urmări restrângerea numirilor pentru exercitarea cu caracter temporar a unor funcții publice de conducere la situațiile și perioadele în care respectivele posturi nu pot fi ocupate prin: recrutare, promovare, rotație sau transfer.

Se dorește evitarea stagnării în posturi-cheie și creșterea transparenței.

Reformă în administrație: funcționarii publici de conducere și execuție, evaluați pe bază de competențe

Un sistem nou de evaluare multianuală va decide viitorul celor cu funcții de conducere și execuție din administrația publică. Un calificativ „nesatisfăcător” sau ”insuficient” poate duce la pierderea funcției. Pentru înalt funcționarii publici, calificativul ”suficient” impune perfecționare profesională.

Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pe bază de competențe se realizează pentru un an calendaristic, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie-31 martie din anul următor perioadei evaluate, pentru toți funcționarii publici care au desfășurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.

Indicatorii de performanță utilizați în evaluarea gradului și modului de atingere a obiectivelor individuale vor include cel puțin:

gradul de complexitate a lucrărilor sau sarcinilor efectuate anual

gradul de implicare în realizarea lucrărilor sau sarcinilor efectuate anual

număr de lucrări sau sarcini efectuate anual raportat la numărul zilelor lucrătoare din anul pentru care se face evaluarea.

Evaluarea fiecărui dintre indicatorii prevăzuți se va realiza pe baza unei grile de notare prin acordarea unei note de la 1 la 5.

Reformă în administrație: cum se evaluează competențele

În urma evaluării performanțelor profesionale individuale, funcționarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative: foarte bine (4,51-5,00), bine (punctaj 3,51-4,50), satisfăcător (punctaj 2,51-3,50), nesatisfăcător (punctaj 1,00-2,50)

Fiecare competență generală se notează astfel:

1 – competență slabă, manifestată prin absența indicatorilor comportamentali

2 – competență care implică ghidaj suplimentar constant, manifestată prin prezența indicatorilor comportamentali într-o mică măsură

3 – competență manifestată prin prezența indicatorilor comportamentali într-o măsură acceptabilă

4 – competență manifestată prin prezența indicatorilor comportamentali într-o mare măsură

5 – competență manifestată prin prezența tuturor indicatorilor comportamentali

Fiecare competență specifică se notează, astfel:

1 – competență slabă, care necesită dezvoltare imediată;

2 – competență care implică ghidaj suplimentar constant;

3 – competență manifestată;

4 – competență manifestată proactiv;

5 – competență manifestată proactiv și prin ghidajul constant al colegilor pentru atingerea celor mai bune rezultate și de către aceștia.

Ce prevede legea

„Foarte bine” / „Bine”: promovare în funcție, acordare de prime, reînnoire mandat sau mobilitate prin rotație

„Satisfăcător”: diminuare salariu cu 10% până la următoarea evaluare, perfecționare profesională obligatorie în 12 luni

„Nesatisfăcător”: eliberare din funcție (după două rapoarte anuale consecutive cu acest calificativ) sau mutare pe un post de execuție.

Reformă în administrație: posturi desființate

Pentru asigurarea cheltuirii eficiente a fondurilor publice, proiectul de lege propune reducerea numărului de consilieri de la nivelul administrației publice locale în funcție de numărul de locuitori ai fiecărei unități administrativ-teritoriale.

În total, numărul total de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală va fi redus cu 6.060 de posturi. Aceasta înseamnă o reducere estimată a cheltuielilor salariale pe ultimele 4 luni ale anului 2025 de 193.920.000 lei și o economie anuală de 581.760.000 lei.

Numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului la nivel de administrație publică în teritoriu va fi:

4 posturi pentru cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi primarilor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu o populație peste 100.000 de locuitori (în prezent 6 posturi)

3 posturi pentru cabinetul primarilor de comună, oraș sau municipiu cu o populație între 30.000 – 100.000 de locuitori, precum și pentru cancelaria prefectului

2 posturi pentru cabinetele primarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu populație între 10.000 – 30.000 de locuitori, viceprimarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu o populație între 30.000 – 100.000 de locuitori, viceprimarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu o populație de peste 100.000 de locuitori, viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, viceprimarilor generali ai municipiului București și vicepreşedinţilor consiliilor judeţene

1 post pentru cabinetele primarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu o populație mai mică de 10.000 de locuitori și viceprimarilor comunelor, orașelor sau municipiilor cu o populație între 10.000 – 30.000 de locuitori.

Viceprimarii din localitățile cu sub 10.000 de locuitori nu vor mai avea cabinete proprii.

Reformă în administrație: sistem de mobilitate în funcții de conducere

Un nou mecanism de mobilitate prin rotație va muta periodic funcționarii de conducere între instituții, pentru a preveni stagnarea și conflictele de interese.

Tipuri de mobilitate

Obligatorie: la final de mandat, dacă nu poate fi reînnoit.

Voluntară: pentru schimb de experiență, o dată la 3 sau 5 ani.

Mobilitatea se poate face în aceeași instituție sau în altă instituție publică.

La finalul mandatului, înalții funcționari publici și șefii de instituții sensibile intră obligatoriu în mobilitate prin rotație. Excepții: femei însărcinate, părinți singuri cu copii minori, probleme medicale, motive familiale temeinice.

În toate cazurile, se păstrează salariul dacă noul post are salariu mai mic. Se previne astfel menținerea excesivă în aceeași funcție, reducând riscul de blocaj administrativ.

Funcționarii de conducere pot opta voluntar pentru mobilitate prin rotație, în scopul perfecționării profesionale și transferului de bune practici.

Reformă în administrație: Poliția Locală

Se redimensionează numărul de polițiști locali, în funcție de dinamica socială, respectiv de situația demografică a unităților administrativ teritoriale.

Va fi un post de polițist local pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, orașe, municipii, și sectoare ale municipiului București și un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru județe, respectiv municipiul București.

Unitățile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă pot asigura din venituri proprii integral cheltuielile cuprinse în secțiunea de funcționare. În acest caz numărul este de maxim 3 polițiști locali. Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut și utilizat numai pentru serviciul public de poliție locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes județean.

Reformă în administrație: Limitarea salariilor

Proiectul prevede limitare de salarii. De exemplu:

Plafonarea salariului președintelui ANRSC – economie estimată: 190.812 lei/an.

Limitarea salariilor din subordonatele MDLPA prin grile de salarizare.

Reducerea numărului de membrii ai consiliului de administrație pentru ANCPI, precum și pentru ANL – economia estimată: 410.444 lei/an

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News