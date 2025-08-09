VIDEO: Șoferii de TIR între preconcepții și realitate. Discuții la Alba Iulia despre fotbal, politică și marile probleme în trafic

Sunt atotștiutori șoferii de TIR? Știu de la fotbal la politică și de ”ce nu merge țara asta bine”? Parte a populației, a internetului, i-ar cataloga pe șoferii de TIR ”prea atotștiutori” și că ”își dau cu părerea despre orice”. Drept urmare reporterii alba24.ro au vrut să afle răspunsul direct de la sursă: de la șoferii profesioniști.

Și cel mai bun prilej de a discuta cu șoferii de TIR este un festival dedicat chiar lor. Iar acest festival are loc în weekend-ul 7-10 august la Alba Iulia.

Peste 300 de camioane și sute de TIR-iști alături de familiile au ”luat cu asalt” Cetatea Alba Carolina. Este vorba despre Truck Tuning Art 2025, un eveniment organizat de consilierul local PSD Alba Iulia, Florin Tomuța.

Încă de la primele ediții ale festivalului, părerile au fost împărțite. Orașul s-a împărțit în două tabere: pro și contra. Pe de o parte sunt cei care sunt foarte deranjați de claxoanele camioanelor, de prezența TIR-urilor în zona istorică și de modul în care se desfășoară evenimentul. Pe de altă parte sunt cei care apreciză un astfel de eveniment, participă activ, se plimbă printre TIR-uri și își fac poze.

VEZI ȘI: VIDEO: Georgeta șoferița de TIR din Alba, ”Barbie a șoselelor”. Luptă cu misoginismul într-o meserie dominată de bărbați

Însă, fie pro sau contra, evenimentul este considerat de mare parte a HORECA, dar și administrației locale, unul de anvergură, deoarece atrage foarte multe persoane în Alba Iulia. Spațiile de cazare sunt ocupate, restaurantele pline și terasele fac vânzare.

De la fotbal la politică

La fel cum părerile despre TTA sunt împărțite, asa sunt și cele despre șoferii profesioniști, numiți mai popular camionagii, sau TIR-iști. Au devenit foarte vizibili în ultimii ani datorită prezenței pe rețelele sociale. În special pe Tik-Tok, unde fac aproape zilnic live-uri și de cele mai multe ori ”își dau cu părerea despre orice”.

Au fost foarte activi în ultimul an, în timpul alegerilor prezidențiale, în special în partea suveranistă, chiar dacă mulți dintre ei își câștigă salariile pe drumurile Europei.

Drept urmare repoterii alba24.ro au mers la sursă și au vorbit cu mai mulți șoferi de TIR prezenți în acest weekend la Alba Iulia. Parte din ei au confirmat preconcepțiile legate de șoferii de TIR și au pus asta pe baza experienței pe care au acumulat-o în timp, în trafic. De asemenea au fost și voci care au criticat comportamentul colegilor lor și au spus că exagerează.

Însă toți au criticat modul în care o bună parte dintre șoferi, atât cei de autoturisme mici, dar și cei profesioniști obțin atât carnetul de șofer, dar și atestatul de a conduce mașini de mare tonaj.

Ce răspunsuri au oferit șoferii de TIR la întrebările adresate de reporterii alba24.ro puteți vedea și asculta pe video-ul de la începutul articolului.

Truck Tuning Art 2025 la Alba Iulia. PROGRAM Duminică, 10 august 2025

ora 10.00 Deschiderea programului

orele 10.00-12.00 Jurizarea camioanelor

ora 12.00 Poziționarea și pregătirea camionului care va fi tractat de Radu Valahu

ora 13.00 Radu Valahu vs Titanul Șoselelor. Se va încerca tractarea unui autocamion încărcat

orele 14.00-16.00 Concurs skandenberg – Cel MAI Puternic Braț al TTA-ului.

Concursul este arbitrat de arbitrul internațional Roxana Avram Georgescu (Valahița) – open fără limită de greutate pentru șoferii prezenți la festival. Câștigătorii concursului vor primi premii după cum urmează: Locul I, Locul II și Locul III.

ora 16.00 Festivitate de premiere și licitația cu scop caritabil #HaiSaAjutam. Va fi scos la licitație tricoul unic aniversar “6 ani TTA”, precum și alte obiecte puse la dispoziție de către participanți și sponsori cu scopul de a veni în sprijinul unei familii cu trei copii, din Broșteni, care și-au pierdut agoniseala de o viață în urma inundațiilor recente. Ambii părinți sunt șoferi pe comunitate.

Desemnarea câștigătorilor în urma jurizării, a câștigătorului “Best Truck of The Show – Cel mai tare din Cetate , precum si acordarea titlului “Premiu de popularitate” de către primar Pleșa Gabriel , acordat celui mai votat camion de către public.

ora 17.00 Pregătire pentru ieșirea din Cetate

ora 18.00 Încheierea festivalului și plecarea în coloană pe traseul stabilit – OMV – Ampoi 3 – Ampoi 1 – Șoseaua de Centură.

Reporter: Cristian Panu

Camerman: Daniel Bloss

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News