VIDEO: Mihai Ban, pilotul care a scris istorie cu Cheloo de la Paraziții la Dakar, prezent la Alba Iulia la Truck Tunning Art 2025

Publicat

acum 2 ore

Pilotul care a scris istorie la Dakar, în 2022, este prezent în acest weekend, la Festivalul Truck Tunning Art 2025, desfășurat în Alba Iulia. 

Este vorba despre Mihai Ban, pilotul din Bistrița care în 2022 a făcut echipă cu rapperul Cheloo de la Paraziții li a participat la Raliul de la Dakar. Acesta a venit la Alba Iulia, alături de prietenul său, Ilie Matei, cunoscut în mediul online ca Ilie ”Omul Șoselelor”. 

Rapperul pilot, Cătălin Ștefan, alături de Mihai Ban au fost în 2022, prima echipă românească care a bifat o participare la Raliul Dakar, după mai bine de 40 de ani.

În acel an au fost la Dakar două echipaje din România. Atunci, echipajul format din Mihai Ban și Cătălin Ștefan a ocupat locul 54 în ierarhia finală, la 51 h 25 min 38.

YouTube video

Celălalt echipaj, format din Iacob Ilie Buhai Hotea şi Tudor Turdean, a încheiat pe locul 58, la 57 h 20 min 25 sec față de liderul clasamentului.

Întrebat de reporterii alba24.ro cum a ajuns să participe la Dakar, Mihai Ban a declarat că a fost un vis al său de mic. Acesta este prieten de foarte mulți ani cu Cheloo și au participat inclusiv la Campionatul Mondial din Spania, unde nu au fost lipsiți de peripeții.

VEZI ȘI: VIDEO: Șoferii de TIR între preconcepții și realitate. Discuții la Alba Iulia despre fotbal, politică și marile probleme în trafic

Atunci au avut o problemă pe care au rezolvat-o pe ultima sută de metri, a spus râzând Mihai Ban, la Alba Iulia.

Truck Tuning Art 2025 la Alba Iulia. PROGRAM Duminică, 10 august 2025

  • ora 10.00 Deschiderea programului
  • orele 10.00-12.00 Jurizarea camioanelor
  • ora 12.00 Poziționarea și pregătirea camionului care va fi tractat de Radu Valahu
  • ora 13.00 Radu Valahu vs Titanul Șoselelor. Se va încerca tractarea unui autocamion încărcat
  • orele 14.00-16.00 Concurs skandenberg – Cel MAI Puternic Braț al TTA-ului.

Concursul este arbitrat de arbitrul internațional Roxana Avram Georgescu (Valahița) – open fără limită de greutate pentru șoferii prezenți la festival. Câștigătorii concursului vor primi premii după cum urmează: Locul I, Locul II și Locul III.

  • ora 16.00 Festivitate de premiere și licitația cu scop caritabil #HaiSaAjutam. Va fi scos la licitație tricoul unic aniversar “6 ani TTA”, precum și alte obiecte puse la dispoziție de către participanți și sponsori cu scopul de a veni în sprijinul unei familii cu trei copii, din Broșteni, care și-au pierdut agoniseala de o viață în urma inundațiilor recente. Ambii părinți sunt șoferi pe comunitate.

Desemnarea câștigătorilor în urma jurizării, a câștigătorului “Best Truck of The Show – Cel mai tare din Cetate , precum si acordarea titlului “Premiu de popularitate” de către primar Pleșa Gabriel , acordat celui mai votat camion de către public.

  • ora 17.00 Pregătire pentru ieșirea din Cetate
  • ora 18.00 Încheierea festivalului și plecarea în coloană pe traseul stabilit – OMV – Ampoi 3 – Ampoi 1 – Șoseaua de Centură.

 

 

