Rata șomajului în județul Alba, la finalul lunii iulie. Câte persoane erau înregistrate fără loc de muncă. Precizările AJOFM

La sfârșitul lunii iulie 2025, rata șomajului înregistrat la nivelul AJOFM Alba a fost de 3,56%, cu 0,01% mai mică decât cea din luna anterioară, a precizat directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Alba, Andrea Katona

În cursul zilei de joi, 7 august, prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a participat la o întâlnire de lucru cu directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Andrea Katona, în cadrul căreia au fost abordate aspecte importante privind dinamica pieței muncii la nivel județean. La reuniune a fost prezentă și Indira Câmpean, șef serviciu în cadrul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Numărul total de șomeri înregistrați la finele lunii iulie 2025 a fost de 5.472 persoane, dintre care 2.683 femei, în scădere cu 18 persoane față de luna anterioară.

Din totalul șomerilor, 1.518 au fost șomeri indemnizați, iar 3.954 neindemnizați.

Pe medii de rezidență, situația se prezintă astfel:

1.660 șomeri provin din mediul urban;

3.812 din mediul rural.

Cei mai mulți șomeri aveau vârste cuprinse între 40 – 49 de ani (25%), iar cei mai puțini între 25 – 29 de ani (6%).

În ceea ce privește nivelul de instruire:

75% (4.092 persoane) dintre șomeri au studii gimnaziale sau primare;

20% (1.103 persoane) au studii liceale sau postliceale;

5% (277 persoane) au studii universitare.

Directorul executiv al AJOFM Alba a prezentat și principalele activități aflate în derulare pentru eficientizarea serviciilor oferite beneficiarilor:

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor și crearea de noi locuri de muncă;

Subvenționarea locurilor de muncă pentru absolvenți – angajatorii care încadrează pe durată nedeterminată absolvenți ai unor instituții de învățământ beneficiază lunar, timp de 12 luni, de o subvenție de 2.250 lei pentru fiecare absolvent, cu obligația menținerii raporturilor de muncă cel puțin 18 luni;

Subvenționarea locurilor de muncă pentru șomerii peste 45 de ani – până la data de 31 mai 2025 au fost încheiate 408 convenții;

Sprijinirea tinerilor NEET (cu vârste între 16 și 29 de ani, care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională).

Plata subvențiilor se realizează din fonduri europene, prin două proiecte aflate în derulare:

PROACTIV – Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii

ActivPlus – Măsuri integrate și personalizate pentru ocuparea tinerilor

De asemenea, în cadrul proiectului „COMPETENT – Format, Calificat, Competitiv pe Piața Muncii!”, începând cu luna octombrie, șomerii înregistrați vor participa la cursuri de formare profesională, consiliere și mediere pentru facilitarea accesului pe piața muncii.

Din 1 iulie 2025, AJOFM Alba, în parteneriat cu Fundația PROGPERS, implementează proiectul MIOS – Măsuri Integrate de Ocupare a Șomerilor, destinat unui număr de 302 persoane cu vârste între 18 și 64 de ani, din mediul urban și rural al județului Alba.

Totodată, începând cu 1 august 2025, AJOFM Alba, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Alba, implementează proiectul EDUBASIC, adresat unui grup țintă de 304 persoane fără sau cu un nivel scăzut de calificare. Proiectul vizează formarea profesională în domenii de interes, pentru îmbunătățirea șanselor de integrare pe piața muncii.

