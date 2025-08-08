Reorganizarea școlilor: ce unități vor fi comasate sau desființate din anul școlar 2025-2026. Deciziile ministerului

Reorganizarea școlilor: procedura pentru comasarea unităților de învățământ a fost stabilită prin ordin de ministru și transmisă pentru publicare în Monitorul Oficial.

Este vorba despre OME nr. 5197/06.08.2025 pentru aprobarea Procedurii privind reorganizarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și constituirea formațiunilor de studiu, în anul școlar 2025-2026.

Acesta reglementează modalitatea în care se vor reorganiza rețelele școlare în luna august, înainte de începerea cursurilor, potrivit edupedu.ro.

Reorganizarea școlilor: procedura pentru comasarea unităților de învățământ

Procedura (Anexa OMEC nr. 5198/06.08.2025) prevede aplicarea măsurilor de comasare a școlilor cu sub 300 sau 500 de elevi. De asemenea, se referă la modificarea rețelei școlare în luna august 2025.

Potrivit sursei citate, inspectoratele școlare trebuie vor identifica unitățile de învățământ care nu mai îndeplinesc condițiile legale pentru a funcționa cu personalitate juridică. Acestea vor fi reorganizate, în colaborare cu autoritățile locale. Termen-limită pentru stabilirea listei este 11 august 2025.

ARACIP va aviza reorganizările până în 13 august. Ministerul emite ordinele de reorganizare, iar școlile reorganizate vor fi incluse în rețeaua școlară, fără aviz suplimentar de la inspectoratul școlar.

Alte prevederi:

se permite comasarea inclusiv a școlilor cu autorizare provizorie și fără componentă acreditată

formațiunile de studiu (clase/grupe) de început de ciclu (clasa pregătitoare, a V-a, a IX-a) trebuie să depășească media prevăzută de lege

o singură clasă sub medie poate fi constituită într-o școală, doar în cazuri excepționale aprobate de inspectorate

Reorganizarea școlilor: Normele didactice în anul școlar 2025-2026

Un alt ordin, OME 5198/06.08.2025, stabilește Procedura privind constituirea normelor didactice de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2025-2026.

Este vorba despre regulile pentru formarea normelor didactice, în contextul în care acestea au fost majorate la 20 de ore pe săptămână pentru profesori.

Procedura stabilește opțiunea pentru cadrele didactice afectate de reducerea numărului de ore de acces la completare de normă, transfer, modificarea repartizării, detașare în interesul învățământului.

Completările de normă sunt pentru toate categoriile de personal din învățământ.

Personalul de conducere va avea interdicție la plata cu ora și cumul (cu excepții în zone izolate).

Personalul didactic auxiliar și administrativ este transferat automat, în cazurile de comasare a școlilor.

Noile reguli se aplică după publicarea acestora în Monitorul Oficial.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News