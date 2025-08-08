Connect with us

Educație

Andrei Condulescu, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, ADMIS primul la specializarea Artilerie și rachete în Academie

Publicat

acum 15 secunde

Andrei Condulescu, absolvent al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, a fost admis primul la specializarea Artilerie și rachete din cadrul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

Potrivit reprezentanților colegiului, pentru a ajunge să profeseze în domeniul pe care și-l dorește, Andrei a tratat cu seriozitate parcursul educațional, reușind la finalul studiilor liceale performanța de a fi admis primul la specializarea Artilerie și rachete din cadrul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

Andrei spune că se regăsește în specificul acestei arme și își dorește să devină un ofițer bine pregătit în domeniul ales. Seriozitatea cu care s-a pregătit până acum și dorința de a se autodepăși constant sunt garanții care îl vor ajuta să ajungă acolo unde își dorește.

Mesajul lui Andrei

„A fost un drum lung, cu multe ore de studiu, sacrificii și momente în care a trebuit să-mi păstrez motivația chiar și atunci când a fost greu. M-am pregătit cu seriozitate, pas cu pas, știind clar ce îmi doresc: o carieră în care disciplina, respectul și responsabilitatea sunt esențiale.

Mi-am dorit această specializare pentru că mă regăsesc în valorile pe care armata le susține și simt că pot contribui activ într-un domeniu care cere dedicare totală.

Pe viitor, îmi doresc să devin un ofițer bine pregătit, să-mi fac datoria cu seriozitate și onoare, să mă dezvolt profesional și să fiu un exemplu pentru cei din jurul meu. Vreau să am o carieră de care să fiu mândru, construită prin muncă cinstită și respect față de ceea ce reprezintă uniforma”, spune Andrei.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 15 secunde

Andrei Condulescu, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, ADMIS primul la specializarea Artilerie și rachete în Academie
Evenimentacum 17 minute

ACCIDENT RUTIER :O fetiță de 12 ani din Șard care a trecut strada printr-un loc interzis a fost lovită de o mașină
Evenimentacum 43 de minute

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, reacționază dur față de reforma pensiilor private: Este o măsură ilegală și neconstituțională
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 15 ore

Guvernul vrea să execute silit ajutoarele sociale și indemnizațiile asistenților personali, pentru plata impozitelor. PROIECT
Administrațieacum 16 ore

Impozit majorat cu 100% timp de 5 ani pentru clădirile fără autorizație. Construcțiile ilegale descoperite și cu ajutorul dronelor
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 19 ore

DEER Electrica: indexul autocitit poate fi transmis pe platforma online. Precizări pentru clienți
Economieacum o zi

ANAF, avertisment pentru patroni: Nu decontați cheltuieli personale pe firme și PFA. S-au descoperit nereguli și urmează controale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 43 de minute

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, reacționază dur față de reforma pensiilor private: Este o măsură ilegală și neconstituțională
Evenimentacum 2 zile

7 august 2025 – Zi de doliu național în România. Reguli și interdicții pentru instituții și populație
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum o zi

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Actualitateacum 2 zile

VIDEO: ”Ședințe foto” gratuite la Alba Blaj Arena. Suporterii își pot face poze cu două jucătoare ale naționalei de volei feminin
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Vremea până în 8 septembrie: o săptămână de caniculă, câteva furtuni. Când scad temperaturile. Prognoza pe patru săptămâni
Evenimentacum 4 ore

Începe festivalul camioanelor tunate, la Alba Iulia. PROGRAM Truck Tuning Art 2025 și traseul de intrare în șanțurile Cetății
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 zile

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 2 săptămâni

Avertizare DNSC: campanii frauduloase ce promovează o platformă de investiții falsă, cu imaginea Ministerului Finanțelor
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Pacienții cu afecțiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate, fără bilet de trimitere. Care sunt condițiile
Actualitateacum 2 zile

Câți pași pe zi sunt suficienți pentru sănătatea ta: risc redus de demență, diabet, boli de inimă și depresie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 15 secunde

Andrei Condulescu, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, ADMIS primul la specializarea Artilerie și rachete în Academie
Educațieacum 14 ore

Prevenția și sancţionarea xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură în școli. Proiect, în consultare publică
Mai mult din Educatie