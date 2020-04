FOTO: Amenzi de aproape 90.000 lei, date de Poliția Alba și produse confiscate. Controale în magazine și piețe, înainte de Paște

Mai multe zone din Alba Iulia s-au transformat într-un adevărat furnicar, în febra cumpărăturilor de Paște. Alte părți ale orașului, au fost însă mai liniștite.

Alba24 vă prezintă imagini din dronă din principalele zone ale orașului. Se poate observa că față de alți ani, există foarte mulți oameni care au încercat să evite aglomerația pentru a nu se expune ei și familiile lor, riscului de infectare.

”Am fost la piață și la magazin pentru că nu vom mai ieși în săptămâna care urmează. A fost mult lume în unele zone, dar am păstrat distanța și am încercat să ne protejăm și pe noi, și pe angajații magazinelor și vânzătorii din piață” a spus unul dintre pensionarii ieșiți din casă în intervalul 11.00 – 13.00.

”A fost foarte aglomerat, am stat mult la coadă la intrare, dar e ok. Mă așteptam să fie așa. Ne-am grăbit ca să apuce și alții să intre și am mai ratat unele lucruri pe care doream să le iau, deși aveam listă. Nu am mai ieșit de mult și am uitat pe la ce rafturi sunt produsele. Aste e, am luat destule, sănătate tuturor” a spus o femeie care a ales și ea această zi pentru cumpărături.

Reamintim că deplasarea este permisă în anumite condiții și trebuie însoțită de document justificative și de asemenea că președintele Klaus Iohannis a făcut apel la limitarea deplasărilor și a socializării în această perioadă, din cauza riscului foarte mare ca pandemia care afectează lumea să scape de sub control în România.