FOTO: Care este secretul longevității celei mai vârstnice femei din Alba. Tanti Noja Paladia, din Cugir, a împlinit 106 ani

Echipa României a câștigat locul întâi la Campionatul Internațional de Robotică. Este prima dată în ultimii 30 de ani când câștigă Finala Mondială o echipă care nu este din Statele Unite.

„A fost o experienă de neuitat, noi am tras tare. Am făcut sacrificii foarte, foarte mari ca să ajungem la campionatul de robotică din Chicago. Eram foarte, foarte încrezători. În aprilie am doborât toate echipele din Rusia și fix cu două zile înainte de plecare am avut și un concurs online cu cele mai bune echipe din zona Asia Pacific, și parcă simțeam că ăsta e momentul nostru. Copiii erau foarte, foarte motivați și ne doream foarte mult o victorie. A fost foarte greu, a trebuit să luptăm împotriva celor mai bune echipe din America, a fost extraordinar de solicitant, dar am avut un ajutor neașteptat din partea comunității de români din Chicago. A fost un sentiment de nedescris în momentul în care am reușit nu doar să-i bătem pe americani, dar să doborâm recordul mondial. I-am demoralizat complet, nu știau ce să mai facă, nu se așteptau la un rezultat atât de bun din partea noastră, doar că au fost o grămadă de luni de muncă, de pregătire, așteptări și a fost ceva de nedescris”, a transmis Ionuț Panea, coordonatorul echipei României.

În perioada 16-17 iulie 2021 a avut loc, în format fizic, la Chicago, Campionatul Internațional de Robotică unde au participat cele mai bune echipe de robotică din Statele Unite ale Americii.

În urma victoriei obținute de Echipa de Robotică a României la Campionatul Internațional de Robotică din Federația Rusă din aprilie 2021 și după câștigarea locului 1 la Campionatul de Robotică Asia Pacific din iulie 2021, cele trei divizii ale echipei noastre au obținut pe merit dreptul de a participa la Campionatul din SUA.

După lupte intense, echipa noastră a izbutit incredibila performanță de a termina pe locul 1 la meciurile de calificare prin obținerea celui mai mare punctaj cumulat.

După o luptă grea în semifinală, echipa României – cu roboții AutoVortex și AutoVortex FAN Courier – a învins în finală alianța formată din cele mai bune echipe americane și a reușit să stabilească și un nou record mondial la puncte.

Reușita este de răsunet mondial, fiindcă din 1989 de când se desfășoară acest Campionat de Robotică, este pentru prima oară când o echipă din afara SUA reușește să câștige locul 1 pe pământ american.

Echipa de Robotică a României este coordonată de asist. univ. dr. Panea Ionuț Valentin din cadrul Departamentului de Finanţe al Academiei de Studii Economice din București și mentorată de către studentul emerit Ion Rareș Ștefan.

De asemenea, elevii participanți au mai fost următorii: Cudrici Dimitrie Sebastian – Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, Cezar Andrei Dunuță – Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, Brînzan Victor – Școala Britanică din București, Radu Andrei Laurențiu – Colegiul Național „Vladimir Streinu” din Găești, Grec Carina Gabriela – Colegiul Național „Școala Centrală” din București, Amariei Claudia Catrinel – Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București, Vasile Theodor Adrian – Colegiul Național „Mihai Neculce” din București, Iacob Ana Maria – Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, Caraenache Ștefan – Colegiul Național „Matei Basarab” din București, Ungureanu Radu – Colegiul Tehnic „Petru Maior” din București, Milea Răzvan Iacob – Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București, Ungureanu Victor Bogdan – Liceul Cronos din București, Rusu Luca – Școala Americană din Voluntari, Vișoiu Mihnea – Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București și Melnic Mihai – Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Iași.