FOTO CS Unirea Alba Iulia a dominat categoric Campionatul Național de Marș: Aur și argint pentru Ana Rodean și Mihaela Acatrinei

Peste 2.400 de absolvenți ai clasei a XII-a din județul Alba sunt așteptați la examenul național de Bacalaureat. În total, în țară, sunt 133.683 de candidați înscriși la examen. Astăzi, de la ora 9.00 va fi proba scrisă la Limba și literatura română.

Marți, 29 iunie, se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării.

Vezi și MODELE de SUBIECTE pentru BACALAUREAT 2021: TOATE testele de antrenament și baremele publicate de Ministerul Educației

Ultima probă scrisă, proba la Limba și literatura maternă, este programată joi, 1 iulie. Examenul este organizat în 12 centre din județul Alba.

Comparativ, anul trecut erau înscriși 2.642 de candidați din Alba, iar examenul a fost susținut în 15 centre.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat duminică seara că subiectele nu vor fi mai ușoare, dar formulările vor fi mai clare.

“Subiectele nu vor fi mai ușoare. Formulările vor fi clare, pe înțelesul candidaților, și nu accept sub nicio formă formulări capcană, care nu sunt conforme gradului de dificultate mediu, care este un grad de dificultate impus pentru orice examen național. Nu este un examen în care să probăm cât de multe capcane întindem elevilor, nu este corect ca elevii să fie responsabili de toate neajunsurile ultimei perioade, alături de neajunsurile cronice ale sistemului de învățământ. Pentru aceste lucruri suntem responsabili în primul rând noi, cei din sistemul de educație, profesorii în ultimă instanță, dar nicidecum elevi. Nu doresc să se descarce aceste neajunsuri pe elevii care susțin examenul de Bacalaureat”, a declarat Sorin Cîmpeanu

Ministrul a mai făcut și un apel către elevi, să nu încerce să copieze.

“E bine să se gândească fiecare, pentru că odată ajunși în această situație, fiind declarat eliminați din examen, nu există posibilitatea recunoașterii în sesiunile următoare a notelor la probele eventual promovate anterior și, de asemenea, nu se mai pot înscrie la următoarele două sesiuni de Bacalaureat. Deci fac un apel la înțelegerea elevilor care vor susține examenul de Bacalaureat pentru a nu ajunge în astfel de situații regretabile”, a declarat ministrul.

Probele de examen și reguli pentru candidați

Anul acesta, nu se va mai face triaj epidemiologic la intrarea în centrele de examen (nu va mai fi măsurată temperatura), însă se vor respecta în continuare condițiile de distanțare fizică și va fi obligatorie purtarea măștii de protecție.

Accesul candidatilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7.30 – 8.30, iar în săli, pe baza actului de identitate, cu cel mult 30 de minute înainte de începerea probei. Proba începe la ora 9.00 și durează cel mult trei ore.

Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de predarea acesteia.

În cazuri excepționale, dacă un candidat se simte rău și solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de unul dintre asistenți, până la înapoierea în sala de examen; în această situatie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.

Vezi GHID examen bacalaureat 2021

În sălile de clasă trebuie asigurate următoarele măsuri de prevenire și protecție:

fiecare centru de examen va dispune de de asistență medicală, echipamente și materiale de protecție (dezinfectanți, măști etc.).

intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, vor fi semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat.

în sălile de clasă în care se desfășoară probele, locurile se stabilesc astfel încât să existe între candidați o distanță de 1 metru unul față de celălalt, pe rânduri și între rânduri.

în situația în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanțarea maximă posibilă.

fiecare persoană care are drept de acces în școală va primi câte o mască la sosire și, dacă solicită, și la plecare.

sălile de clasă vor avea dezinfectanți pentru mâini.

în incinta centrului de examen va fi purtată, obligatoriu, masca de protecție.

colectarea măștilor purtate se va face în locuri special amenajate și semnalizate.

este interzis schimbul de obiecte personale.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor in sala de examen. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Pentru elevii care solicită și primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naționale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susținerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfășurare a Bacalaureatului.

Ce este interzis

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Rezultate și contestații. Peste 300 de candidați din promoții anterioare în Alba

Pentru susținerea probelor scrise s-au înscris 2.453 de candidați, dintre care 2.149 de candidați din promoția curentă, respectiv 304 de candidați din promoțiile anterioare.

Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 5 iulie (până la ora 12:00), cu anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi (luni, 5 iulie), în intervalul orar 12.00 – 18.00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/ transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

recunoașterea/echivalarea/ susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Ministerul Educației/ISJ ALBA pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100/0800816258 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 28 iunie – 1 iulie, între orele 8:00 – 16:00.

Programele pentru examen

Elevii de clasa a XII-a și a XIII-a au încheiat cursurile pe 4 iunie, iar echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale este în perioada 14-25 iunie.

Programa pentru examen a fost modificată la începutul anului. Din fiecare disciplină care se învață în anul terminal, ministerul a eliminat anumite conținuturi, dar diferențele sunt mici față de anul anterior, când a fost tăiată toată materia din semestrul al II-lea. Pe baza acestor noi programe sunt construite subiectele de examen.

Discipline pentru probele scrise

Proba scrisă obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare este diferențiată astfel:

Matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică și pentru profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională

Istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus

Proba scrisă la alegere, în conformitate cu filiera, profilul și specializarea, se susține pentru una dintre disciplinele cuprinse în urmatoarele doua grupe:

fizica, chimie, biologie sau informatica – pentru profilul real din filiera teoretica, pentru profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului din filiera tehnologica si pentru profilul militar din filiera vocationala;

geografie, filosofie, logica si argumentare, economie, psihologie si,dupa caz, sociologie – pentru profilul umanist din filiera teoretica,pentru profilul servicii din filiera tehnologica si pentru toate profilurile si specializarile din filiera vocationala, cu exceptia celor de mai sus

absolventii specializarii educator-puericultor din cadrul filierei vocationale, profil pedagogic, sustin probele scrise ale examenului de bacalaureat la disciplinele: Limba si literatura romana, Istorie si discipline la alegere, comune profilului uman din filiera teoretica

Alte reguli de organizare a examenului

Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice care vizează organizarea și desfășurarea corectă a examenului de bacalaureat și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care sunt interzise în sala de examen.

Apoi candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile și mențiunea că au luat cunoștință de faptul că nerespectarea regulilor menționate are drept consecință măsurile amintite.

Pentru elaborarea lucrarii scrise, candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru.

Pentru probele scrise la disciplinele „Matematica” si „Geografie”, candidatii pot sa utilizeze instrumente de desen.

Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseste numai hârtia distribuita candidatilor de catre asistenti.

Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontala. În cazul în care unii candidati, din diferite motive, doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.

Acest lucru este consemnat de catre asistenti în procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de catre asistenti, mentionându-se pe ele „Anulat”, se semneaza de catre asistenti si se pastreaza în conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.

Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim pot părăsi sala de examen fără a primi subiectele. Candidații primesc subiectele numai dacă părăsesc sala după expirarea timpului maxim destinat desfășurării probelor scrise.

Dupa ce îsi încheie lucrarile, candidatii numeroteaza foile, sub îndrumarea asistentilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în coltul din dreapta, indicând pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, daca elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisa fiind barata de catre asistenti. Dupa încheierea numerotarii, candidatii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini.

La expirarea celor trei ore acordate, candidatii predau lucrarile în faza în care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Trei candidati ramân în sala pâna la predarea ultimei lucrari.

Pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, se asigură susținerea probelor de examen adaptate în conformitate cu prevederile procedurii privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/ deficiențe de auz/ tulburare de spectru autist/ tulburări specifice de învățare.

Supraveghere audio-video a sălilor de examen

Potrivit metodologiei de organizare a examenului de Bacalaureat 2021, sălile de examen, cele de descărcare și multiplicare a subiectelor, de predare și preluare a lucrărilor scrise, de amestecare, numerotare și introducere în plicuri a lucrărilor, de evaluare a acestora, și de depozitare a bagajelor sunt supravegheate audio-video.

Comisiile de bacalaureat verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen.

Dacă se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor privitoare la organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidaților din examen.

Candidatii care depun/transmit prin mijloace electronice contestatii completeaza, semneaza si depun/ transmit prin mijloace electronice o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata, ca urmare a solutionarii contestatiei, poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere.

Candidatii au dreptul sa sustina examenul de bacalaureat, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe.

Candidații din promoţii anterioare, care au susținut de cel puţin de două ori examenul de bacalaureat și care se prezintă la toate probele examenului de bacalaureat achită suma de 367 lei.

În celelalte cazuri, stabilirea sumei de plată pentru candidații din promoţiile anterioare care au susţinut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul de bacalaureat se face diferențiat, în funcție de numărul probelor pe care le susține candidatul, luându-se în calcul toate cheltuielile necesare examinării fiecărui candidat.

Recunoașterea probelor scrise

Candidatii care au participat, dar nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003, pot solicita recunoasterea unora dintre probele promovate în anii mentionati.

Elevii care, în una din clasele a IX-a – a XII-a, au obtinut premii individuale la concursuri/ olimpiade scolare internationale recunoscute de catre MECTS au posibilitatea de a-si echivala, la cerere, proba scrisa de examen la disciplina la care au obtinut premiul. Echivalarea se face cu nota maxima.

Recunoasterea/echivalarea probelor se face de catre directorul unitatii respective, în urma solicitarii scrise a candidatului si a prezentarii dovezilor privind obtinerea premiului la concursul/ olimpiada internationala. Documentele mentionate se depun, în momentul înscrierii, la secretariatul unitatii de învatamânt.

Corectarea lucrărilor

Lucrările la probele scrise sunt corectate în centre zonale de evaluare.

În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.

În cazul în care diferența dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare și se procedează astfel:

– președintele comisiei nominalizează alți doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării;

– după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare și se semnează de către evaluatori;

– președintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note – valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note – valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare și semnează.

În cadrul etapei de soluționare a contestațiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, nota finală se calculează similar celor precizate mai sus. În situația în care, după desecretizarea lucrării, se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea se resecretizează și este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluționare a contestației, este calculată cu respectarea prevederilor alineatelor de mai sus.

Nota definitivă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

Calcularea mediei la Bacalaureat

Pentru fiecare candidat care a obtinut cel putin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculeaza media generala de bacalaureat ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la respectivele probe.

Nu se calculeaza media generala de bacalaureat pentru candidatii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminati de la o proba.

Media de promovare a examenului de Bacalaureat este de cel puțin 6 la probele scrise.

Comunicarea rezultatelor și contestații

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de bacalaureat se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/ centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”, după caz.

Comisiile din unitățile de învățământ/ centrele de examen afișează/ postează, utilizând codurile individuale ale candidaților care au depus contestații, notele obținute în urma rezolvării contestațiilor, la loc vizibil, la avizier și pe website-ul unității de învățământ.

Pentru examenul de bacalaureat 2021, se consideră centru de examen unitatea de învățământ la care s-au înscris cel puțin 30 de candidați și maximum 450 de candidați, proveniți din seria curentă și/sau din seriile anterioare. Sunt centre de examen, cu prioritate, unitățile de învățământ care asigură următoarele condiții:

a) sălile de examen și sălile în care își desfășoară activitatea comisia din centrul respectiv se află, de regulă, în aceeași clădire;

b) sălile sunt dotate cu sisteme de supraveghere audio-video;

c) îndeplinesc condițiile prevăzute în Procedura privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru examenul național de bacalaureat nr. 709 din 9.03.2021.

Candidații care depun/transmit prin mijloace electronice contestații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată, ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

CALENDARUL examenului național de Bacalaureat 2021 – sesiunea iunie – iulie:

31 mai – 4 iunie 2021: înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2021: încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

14 – 25 iunie 2021: echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale

28 iunie 2021: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

29 iunie 2021: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

30 iunie 2021: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

1 iulie 2021: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

5 iulie 2021: afișarea rezultatelor la probele scrise ( până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00

6 – 9 iulie 2021: rezolvarea contestațiilor

9 iulie 2021: afișarea rezultatelor finale

CALENDARUL examenului național de Bacalaureat 2021 – sesiunea august – septembrie 2021:

19 – 26 iulie 2021: înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august 2021: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

17 august 2021: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

18 august 2021: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

19 august 2021: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

23 – 31 august 2021: echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale

31 august 2021: afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)

1 – 3 septembrie 2021: rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2021: afișarea rezultatelor finale