FOTO Donație făcută de Rotary Club Sebeș către Spitalul Municipal Sebeș: 300 de litri de soluție dezinfectantă și două lămpi UV

Clubul Rotary Sebes a donat vineri Spitalului Municipal Sebes 300 de litri de solutie dezinfectantă de suprafețe și două lămpi UV, proiectul făcând parte din Global Grant Covid-19, inițiat de Rotary Club Alba Iulia.

Global Grant Covid-19 continuă să aducă speranță și sprijin comunității în lupta împotriva COVID-19, răspunzând nevoilor actuale urgente din sistemul medical.

Într-o atmosferă destinsă, păstrând regulile de distanțare socială, în data de 6 august 2020 a avut loc ceremonia de predare către cluburile partenere a materialelor achiziționate în cadrul unui proiect de tip Global Grant inițiat și implementat de către Rotary Club Alba Iulia. Proiectul răspunde nevoilor actuale ale comunității în lupta pentru combaterea COVID-19 prin achiziționarea de materiale și echipamente prețioase pentru sistemul medical.

Prin intermediul proiectului intitulat “GG2011588 – Support for the Healthcare System in the context of COVID-19 pandemic”, având o valoare totală de 42.598 USD, s-au achiziționat: un echipament de ventilare mecanică care urmează să fie donat secției ATI a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, 90 de bidoane a câte 20 litri de dezinfectant de suprafețe și 25 de lămpi UV-C pentru dezinfecție aer. Pentru finanțarea și implementarea acestui proiect, Rotary Club Alba Iulia a coagulat un grup de cluburi partenere, astfel aducându-și aportul Rotary Club Sebeș, Rotary Club Blaj, Rotary Club Cluj Hoia, Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, Rotary Club Abrud-Campeni, Rotary Club Aiud, RC Tg. Mureș, Rotary Club Deva Castrum, Rotary Club Turda, Rotary Club Hunedoara, Rotary Club E-club Renașterea Tg. Mureș, Rotary Club Câmpia Turzii, Rotary Club Cugir, suportul internațional venind din partea Rotary Club Lviv-Zamok (Ucraina).

Rotary Club Sebeș, club partener în cadrul acestui proiect, a contribuit cu suma de 2.200 USD pentru achiziționarea a 300 litri de de dezinfectant de suprafețe și două lămpi UV-C pentru dezinfecție aer, care sunt donate Spitalului Municipal Sebes si un echipament de ventilare mecanică care urmează să fie donat secției ATI a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Acest lucru nu ar fi fost posibil fără sprijinul financiar al invitațiilor de la Balul Rotary de anul acesta și sponsorilor Club Rotary Sebeș.

ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.