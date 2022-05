FOTO: Două ambulanțe noi, achiziționate de Crucea Roșie Filiala Alba, ca urmare a unei sponsorizări primite de la Star Assembly

În cadrul acțiunii permanente „Tolerantă zero la gunoaie”, Poliția locală Teiuș a identificat și sancționat 14 persoane care nu au respectat normele de conviețuire și de sănătate publică, afectând vecinătățile și nu în ultimul rând mediul înconjurător, au transmis marți reprezentanții Primăriei Teiuș.

Potrivit acestora, cuantumul amenzilor date a fost de peste 13.000 de lei.

„Continuăm lucrările de curătenie in fosta unitate militară de la Coslariu! Acostamentul dreapta de pe strada Bisericii se curată de materialele rămase in urma modernizarii străzii si in curând se va asterne stratul vegetal!

Haideti împreună să dăm orasului nostru haina curată pe care o merită, prin efortul fiecăruia dintre noi și să nu așteptăm să vină altcineva să ne facă curățenie în fața casei”, au mai transmis reprezentanții Primăriei, pe pagina de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News