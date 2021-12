FOTO: Elevi ai Colegiului Național Militar din Alba Iulia au donat sânge. Gest de solidaritate cu cei aflați în suferință

Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia s-au dovedit solidari cu cei aflați în suferință, bolnavii care au nevoie de tranfuzii de sânge. Au donat sânge, într-o acțiune organizată cu sprijinul Centrului de Tranfuzie Sanguină Alba.

Au donat sânge 35 de elevi din clasele a XII și a XI-a de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”. Aceștia au dorit să ofere o speranță și șansa la viață celor care suferă, având în vedere că stocul de sânge din spitale este insuficient.

Daria: știm că este mare nevoie de sânge în spitalele din România

„Atât eu, cât și colegii mei eram foarte nerăbdători să donăm sânge, întrucât știm că este mare nevoie de sânge în spitalele din România. Am luat exemplul generațiilor trecute și am reușit să ne mobilizăm foarte bine, chiar în ultimele zile înaintea vacanței de Crăciun. Ne bucură și mai mult, știind că am făcut o faptă bună în preajma sărbătorilor.

În timpul donării nu am avut probleme, ceea ce ne încurajează să repetăm această experiență și pe viitor. Prin această acțiune sperăm să îi motivăm și pe alții care au posibilitatea, să îi ajute pe cei aflați în suferință”, a spus eleva plutonier major Daria Pascu.

George: a fost o alegere a compasiunii

„A merge și a dona sânge a fost o alegere a compasiunii. În această zi am simțit că a fi erou nu înseamnă a face gesturi, că eroismul reprezintă normalitatea. El stă în gesturi mici care cel mai adesea nu vin cu vreun cost pentru cel care le face, ba chiar mai mult îi pot aduce unele beneficii asupra sănătății.

Spre exemplu, conform studiilor medicale, donarea regulată produce împrospătarea sângelui și întărirea sistemului imunitar, realizează reglarea nivelului mărit al trigliceridelor și colesterolului, ceea ce influențează benefic ficatul.

Și totuși, dacă știm că prin alegerea de a dona contribuim la redarea unei șanse la viață pentru ceilalți, dacă știm că avem posibilitatea de a fi eroi, eroi cărora le revin chiar și unele beneficii ca urmare a gestului de eroism, mă întreb de ce atât de puțini dintre cei eligibili pentru a dona sânge, aleg să o facă.

M-am gândit, cred că motivele sunt diferite și uneori nejustificate, dar cred totodată că noi, cei care alegem să donăm, putem fi un exemplu pentru cei care nu au donat, îi putem influența într-un mod pozitiv, îi putem determina ca în locul indiferenței să aleagă compasiunea, așa cum și noi am făcut-o. Donează sânge, fii erou!”, este îndemnul elevului sergent major George Roșca.

Elevii militari care au donat sânge vor oferi bonurile primite, unor persoane nevoiașe

Elevii și personalul colegiului participă periodic la astfel de acțiuni umanitare pentru că înțeleg importanța acestui gest și dau astfel un exemplu comunității, încurajând și alte persoane să doneze sânge.

Gestul elevilor militari nu s-a oprit aici. Bonurile pe care le-au primit în urma donării de sânge le vor oferi unor persoane nevoiașe și colegului lor, a cărui casă a fost distrusă în urma unui incendiu.

