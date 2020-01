FOTO Incident ȘOCANT pe șosea: Un bărbat a coborât dintr-o mașina și a împușcat un câine. Reacția polițiștilor

Reprezentanții unei asociații care se ocupă cu salvarea animalelor abandonate au postat, sâmbătă, pe Facebook imagini și informații despre un incident care a avut loc pe un drum din județul Maramureș, unde, sub ochii tuturor celor aflați în trafic, un bărbat a coborât dintr-o mașină, a împușcat un câine și apoi a luat cadavrul animalului și a plecat, informează românia24.ro.

”Doi voluntari ai asociației noastre au fost martorii unor scene îngrozitoare alături de fiul lor de doar 6 ani, care este încă in stare de șoc. Se aflau la aproximativ 5 km de Borșa (MM) și intr-o curba au văzut un logan roșu oprit care a împușcat mortal o catelusa pe sosea (pe un drum public, nu in pădure!!!!). Voluntarii noștri au sunat imediat la 112, însă făptașul a luat cadavrul și a plecat! Va rog dați share sa nu se mușamalizeze cazul și cel vinovat sa fie pedepsit!!!”, au scris reprezentanții Asociației Anima Pro Terra, pe Facebook.

Iubitorii de animale s-au mobilizat, postarea a avut peste 2.500 de distribuiri și foarte multe comentarii din care rezulta că majoritatea celor care au scris aveau încredere că polițiștii îl vor prinde pe bărbat și vor aplica legea.

Nu după mult timp a venit și răspunsul Poliției Borșa, care este cel puțin la fel de șocant ca incidentul în sine: bărbatul a fost găsit, dar nu va păți nimic.

“Polițiștii din Borșa s-au deplasat azi de urgență în Pasul Prislop, după ce la ora 14.24 au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul că o persoană a tras un foc de armă și a împușcat un câine.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că un bărbat de 69 de ani, paznic de vânătoare autorizat, a făcut uz de armă și a recoltat legal un câine hoinar, aflat pe raza fondului de vânătoare”, este răspunsul polițiștilor la sesizare.

Acesta a generat revoltă între iubitorii de animale care au scris zeci de comentarii.

”Numai in România poți sa vezi așa ceva! Legea ar trebui sa ii pedepsească in același fel. Sper sa pățească fiecare in parte ceea ce au făcut bietelor suflete minunate”, a scris o persoană.

”Drumul public este fond de vânătoare!? Poliția îl apără pe nemernicul asta! De ce vânați și voi împreună cu el? Rușine să vă fie!”, a scris altă persoană.

”Cum adică a recoltat legal ca eu nu înțeleg …? Daca e domeniu de vânătoare si ai permis de portarmă ai voie sa împuști așa pe sosea in timp ce trec alte mașini pe acolo …? Ce e asta … zici ca suntem pe un pământ fiecare de capul lui nu in UE”, a scris un alt iubitor de animale.

