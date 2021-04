FOTO: Intervenție dificilă a pompierilor, din cauza unor mașini parcate neregulamentar pe o stradă din Alba Iulia

Echipa ”Donează sânge, fii erou!” organizează în perioada 19-23 aprilie 2021 o campanie de donare de sânge la Centrele de Transfuzie Sanguină din țară.

În Alba Iulia, campania va avea loc la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba, B-dul Revoluției 1989 nr. 23 (în incinta Spitalului Județean de Urgențe Alba), de luni până vineri în intervalul orar 07:30-12:00.

Pentru a lua legătura cu Centrul de transfuzie, cei care doresc să doneze pot suna la numărul: 0258.834.050.

Principalele criterii pe care trebuie să le îndepliniți pentru a putea dona sânge

• vârsta: 18-60 ani;

• greutatea: femei – între 55 și 100 kg; bărbați – între 60 și 110 kg;

• pulsul: 60-100 bătăi pe minut;

• să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli

infecțioase, etc.);

• să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere)

• să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3

luni, sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile;

• să nu fiți sub vreun tratament medicamentos (dar anticoncepționalele și suplimentele

alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate);

• să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni;

• să nu fiți în perioada menstruală (sau cu câteva zile înainte sau după);

• să nu consumați alcool cu 48h înaintea donării.

Fiecare donator va obține bonuri de masă în valoare totală de 65 lei, o adeverință pentru o zi liberă de la locul de muncă sau de la universitate și o reducere de 50% pentru un abonament la mijloacele de transport în comun pe timp de o lună.

”De asemenea, echipa noastră vă va întâmpina cu multe bunătăți și premii, iar pentru a vă bucura de întreaga experiență de donare, vă invităm să instalați aplicația BlooDoChallenge (disponibilă pe App Store și pe Google Play) pentru a beneficia de multe oferte speciale de la partenerii noștri. Împreună suntem eroi!” au transmis organizatorii campaniei.