FOTO: Poliția locală Teiuș, la datorie. Amenzi pentru deșeuri aruncate în Valea Geoagiului sau lipsa contractului de salubrizare

Aiudeanul Andrei Cordea, mijlocașul în vârstă de 22 de ani al lui FCSB, a înscris un gol senzațional – golul victoriei, în primul meci din turul doi Conference League cu Șahtior Karagandy (Kazahstan). Acesta a bifat astfel și primul gol în tricoul vicecampioanei: un șut cu piciorul stâng, de la circa 20 de metri.

„Mă bucur că am reușit să marchez și astăzi am făcut trei puncte. Sunt un băiat muncitor, care cum am zis când am venit aici, o să mă înham la luptă. Mă bucur că toată munca mea de până acum am răsplătit-o în teren și am marcat astăzi. Trebuie să mă antrenez bine și probabil voi fi răsplătit.

Este o senzație care nu se poate descrie. Este pentru prima dată în viața mea când întâlnesc așa suporteri frumoși și mă bucur că joc la această echipă minunată. Chiar am vorbit cu Tavi Popescu înaintea meciului și i-am zis că marchez.

Jucătorii m-au primit foarte bine. Cred că a fost un ajutor în plus pentru că îi cunoșteam pe foarte mulți din ei și asta m-a ajutat să cresc alături de ei. Sper ca anul acesta să câștigăm campionatul, pentru că acesta este obiectivul principal. Visul meu este să marchez în continuare și să câștig titlul”, a declarat fotbalistul Andrei Cordea, într-un interviu acordat după meci.

Andrei Cordea s-a transformat rapid într-un favorit al patronului Gigi Becali. A fost adus de către finanțatorul echipei roș-albastre pentru doar 20.000 de euro. Gigi Becali a profitat de datoria pe care Academica Clinceni o avea la el și l-a adus pe jucătorul de 22 de ani sub comanda lui Dinu Todoran.

Chiar dacă în amicale a fost utilizat fundaș stânga, în primul meci oficial, cu FC Botoșani, fotbalistul a jucat extremă dreapta, iar evoluția sa l-a impresionat pe patronul lui FCSB. După prima partidă, Gigi Becali a vorbit la superlativ despre fotbalistul transferat de la Academica Clinceni.

„Cordea e fotbalist adevărat. Cordea o să poată juca pe orice post! El nu va mai lipsi niciodată din primul 11”, a anunțat Gigi Becali.