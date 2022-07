FOTO: Reprezentanții Parcului Natural Apuseni, apel la responsabilitate. În trei zile au fost înregistrate 3 incendii de pădure

Arhivele Naționale anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale.

Concursul se organizează la sediul Arhivelor Naționale din Bucuresti, str. Leaota nr.2A, sector 6, în data de 22 august 2022, ora 10.00 – proba scrisă. Proba interviu va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Pentru a participa la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Conditii generale:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Condiții specifice pentru ocuparea funcțiilor publice de referent, clasa III

studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat

vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 7 ani, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional superior.

durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana

Dosarele de inscriere la concurs se depun la Arhivele Nationale, sediul din str.Leaota nr.2A, sector 6 in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului pe site-ul institutiei, respectiv in perioada 19 iulie 2022 – 08 august 2022 inclusiv.

Selecția dosarelor de concurs se va realiza în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa contina, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile și completările ulterioare, și anume:

formularul de înscriere prevazut în anexa nr. 3;

curriculum vitae, modelul comun european;

copia actului de identitate;

– copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care ateste efectuarea unor specializari si perfectionari;

– copia carnetului de munca si a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca; in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei;

– copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;

– cazierul judiciar;

– declaratia pe propria raspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de inscriere, sau adeverinta care sa ateste lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specijica.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii.

Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.

Copiile de pe actele care constituie dosarul de concurs se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia actului de identitate, care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@arhivelenationale.ro.

Formularul de inscriere se pune la dispozitia candidatilor de catre secretarul comisiei de concurs, fiind disponibil, în format editabil si pe site-ul Arhivelor Nationale, la adresa www.arhivelenationale.ro – sectiunea cariera.

In vederea numirii, persoana admisa in urma concursului trebuie sa fie declarata apt medical si apt psihologic de catre structurile ablitate ale Ministerului Afacerilor Inteme, in conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare ale O.M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relatii suplimentare se pot obtine de la d-na Mari POPESCU – referent superior – Biroul Resurse Umane la sediul Arhivelor Nationale din Bucuresti, str.Leaota nr.2A, sector 6, telefon 0213037080/int.34725, fax.0213126987, e-mail resurseumane@arhivelenationale.ro

Bibliografia si tematica de concurs

ISTORIE

Bibliografie

Barbulescu Mihai, Deletant Dennis, Hitchins Keith, Papacostea Serban, Teodor Pompiliu: Istoria Romaniei, Bucuresti, Grupul Editorial Corint, 2007, pag. 304- 316, 341-346.

Tematica

Unirea Principatelor (1850-1859)

Domnia lui Alexandru loan Cuza (1859 – 1866) Independenta, I 866 – 1881

Primul Razboi Mondial si Marea Unire

ARHIVISTICA

Bibliografie

Legea nr.16/1996 a Arhivelor Nationale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.293 din 22 aprilie 2021, accesibila pe pagina de internet a Arhivelor Nationale www.arhivelenationale.ro – la Sectiunea Legislatie – Acte normative

lnstructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de Directorul General al Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr.217/23.05.1996, accesibile pe site-ul Arhivelor Nationale www.arhivelenationale.ro – la Sectiunea Legislatie- Acte normative

Tematica

Fondul Arhivistic Nationale al Romaniei: definitie

Atributiile Arhivelor Nationale in administrarea si protectia speciala a Fondului Arhivistic National al Romaniei;

Gruparea documentelor in dosare

Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei Pastrarea documentelor

Organizarea depozitului de arhiva

Constituția României și legislație privind funcția publică

Bibliografie

Constitutia Romaniei, republicata;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tematica

Drepturi, libertati si indatoriri publice. Autoritati publice. Presedintele Romaniei, Parlamentul, Guvernul si raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atributiile si deciziile Curtii Constitutionale.

Administratia publica centrala de specialitate.

Reglementari privind functionarul public si functia publica.

Norme privind respectarea demnitatii umane, protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, prevenirii si combaterii incitarii la ura si discriminare

Egalitatea de sanse si tratament. Definitii in aceasta materie. Egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniul muncii.

Egalitatea de sanse intre femei si barbati în ceea ce priveste participarea la luarea deciziei. Sesizari/reclamatii privind discriminarea pe criteriul de sex.