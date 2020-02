FOTO: Rezultatele alegerilor la ”Primăria Copiilor” din Ciugud. Elevii de la Școala Smart și-au ales primar și consilieri locali

Copiii din Ciugud și-au ales luni, primarul, viceprimarul și consilierii locali în cadrul unui proces care a simulat întocmai alegerile locale. Au amenajat o secție de votare cu urne, cabine de vot și buletine de vot tipărite pe hârtie reciclabilă. Inițiativa, denumită „Primăria Copiilor”, aparține Primăriei și Școlii Gimnaziale Ciugud și este prima bugetare participativă organizată pentru copii de o administrație locală din România.

Alegerile copiilor din Ciugud au început la ora 14.00, la finalul orelor de curs și, timp de o oră, elevii au votat pe rând. Procesul electoral a simulat în cele mai mici detalii alegerile locale fiind constituit un birou electoral, fiind amenajată o secție de votare cu cabine și urne de vot. Copiii au votAt prin aplicarea unei ștampile cu însemnul „Votat – Primăria Copiilor”. Inclusiv buletinele de vot au păstrat forma celor folosite pentru alegerile adulților, însă copiii au ales să folosească pentru tipărirea lor hârtie reciclată, încercând să tragă un semnal de alarmă cu privire la cantitatea de hârtie folosită în cadrul scrutinelor electorale clasice, transmit reprezentanții primăriei.

În urma votului, primarul copiilor a fost ales Mirel Moroșan, elev în clasa a VIII-a, iar viceprimar Diana Droașcă, elevă în clasa a V-a. Diana a obținut cel mai mare număr de voturi dintre candidații pentru funcția de consilier local. Consiliul Local al Copiilor Ciugud va fi format, în ordinea numărului de voturi, din următorii consilieri locali: Cristian Buda, Bianca Buda, Andrei Gavrilă, Claudiu Tătaru, Alexandru Todor, Timotei Cibu, Alina Buda, Ioana Nichiforeasă, Claudiu Drăgoi. În cazul ultimului candidat, acesta a fost ales dintr-un număr de 4 candidați cu același număr de voturi, fiind desemnat cel care a avut cea mai mare medie pe primul semestru al acestui an școlar.

„Mă bucur că am fost votat de colegii mei și sper să fac cât mai multe lucruri din ceea ce mi-am propus. Am participat cu entuziasm la acest proiect pentru că este o inițiativă interesantă, care ne pregătește pentru momentul în care vom putea vota cu adevărat”, a spus Mirel Moroșan, noul primar al copiilor din Ciugud.

„Am avut foarte mari emoții astăzi, pentru că am votat și am candidat pentru prima dată. Sunt fericită că am reușit să îi conving pe colegii mei să mă voteze și voi face tot ce pot pentru ca proiectele lor să devină realitate”, a spus Diana Droașcă, noul viceprimar al copiilor din Ciugud.

Comuna Ciugud este prima administrație locală din România care a lansat o inițiativă provocatoare: bugetarea participativă pentru copii. Sub genericul „Primăria Copiilor”, administrația locală și Școala Gimnazială Ciugud au demarat la începutul acestui an un proiect de educare a copiilor privind implicarea cetățenească și democrația participativă. Astfel, copiii sunt învățați ce înseamnă drepturile și obligațiile unui cetățean, cum se desfășoară alegerea reprezentanților în administrația publică locală și cum lucrează Primăria și Consiliul Local.

În final, copiii din Ciugud vor fi primii din țară care vor implementa bugetarea participativă, prin care aleg o serie de proiecte care vor fi finanțate din bugetul local. Administrația locală a pus în acest sens la dispoziție în acest an un buget participativ pentru copii, în valoare de 50.000 de lei, bani care sunt destinați implementării unor proiecte pentru copiii care locuiesc în Ciugud. Aceste proiecte vor fi colectate și selectate de copiii aleși în cadrul Primăriei Copiilor, iar ulterior prioritizarea lor va fi votată de toți copiii din comunitate.

Comuna Ciugud este un promotor activ al modernizării administrației publice locale, lansând în 2019 conceptul „Smart Village” ca soluție de digitalizare a serviciilor publice și de dezvoltare a satului românesc. În cadrul acestui concept, în septembrie 2019, Ciugudul a deschis prima școală smart din mediul rural din România, o școală în care sunt folosite soluții tehnologice pentru reducerea consumului de energie, dar și cele mai moderne tehnologii și softuri folosite în educație. În Școala Gimnazială Ciugud învață în prezent aproximativ 130 de copii, de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a.

TOP articole in ultimele zile