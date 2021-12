FOTO: Sală de sport modernă, la Școala Gimnazială din Petrești. Cum va arăta și cât va costa

Elevii Școlii Gimnaziale din Petrești vor beneficia în curând de o sală de sport modernă, cu teren de handbal, baschet, tenis și volei, vestiare și grupuri sanitare. Investiția se ridică la peste 4,7 miloane de lei.

Primăria Sebeș a lansat joi, 16 decembrie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru construirea unei săli de sport la Școala Gimnazială din Petrești.

Valoarea totală estimată este de 4.746.378,07 lei, fără TVA.

Investiţia propusă presupune construirea unei săli de sport școlare şi amenajarea incintei prin realizarea împrejmuirii, a acceselor, a parcajelor şi a spaţiilor verzi.

Amplasamentul este situat partea centrală a localității Petrești, la nord față de drumul național DN 67 C, terenul în discuţie reprezentând domeniu public al municipiului Sebeș, cu drept de administrare acordat Școlii Gimnaziale Petrești. Terenul studiat are o formă poligonală neregulată, cu o suprafaţă de 3.057 mp.

Conform temei de proiectare, construcţia propusă, structurată pe un singur nivel (parter), va avea o zonă destinată activităților sportive, reprezentată de sala de sport, și o zonă anexă reprezentată de vestiare, grupuri sanitare, spațiu tehnic, punct de prim ajutor și magazie de material didactic.

Potrivit memoriului de arhitectură, suprafața construită a sălii va fi de 1.484,94 mp, iar suprafața utilă totală de 1.360,71 mp.

Accesul în incintă se va face de pe latura estică, din strada Decebal, prin redimensionarea accesului existent, astfel încât să asigure atât accesul pietonal, cât și cel auto. În incintă sunt prevăzute 6 locuri de parcare, dintre care două sunt destinate persoanelor cu handicap locomotor.

Sistemul constructiv

Infrastructura construcţiei propuse este reprezentată de fundaţii izolate din beton sub stâlpii sălii de sport și fundații continue din beton sub pereţii de închidere ai sălii de sport și sub pereții portanţi ai vestiarelor, cu elevații din beton armat. Planșeele de pe sol vor fi realizate din beton armat.

Suprastructura sălii de sport este reprezentată de stâlpi din beton armat și ferme metalice cu zăbrele. Acoperișul este unul de tip șarpantă metalică, prevăzut cu învelitoare din panouri termoizolante.

Suprastructura zonei de vestiare este reprezentată de zidărie din BCA, confinată cu sâmburi și centuri din beton armat. Planșeul de peste parter va fi realizat din beton armat, fiind conceput în sistem terasă necirculabilă.

Închiderile exterioare sunt realizate din zidărie de BCA, având grosimea pereților de 40 cm. Compartimentările interioare sunt realizate din zidărie de BCA, grosimea zidurilor portante fiind de 25 de cm, în timp ce grosimea zidurilor neportante va fi de 15 cm.