FOTO ȘTIREA TA: Gestul emoționant al unor polițiști din Sebeș după ce au oprit în trafic o mașină cu ucraineni

Poate singurul lucru bun care se întâmplă în timpul războiului din Ucraina este faptul că începe să scoată din noi omenia.

Impresionați de momentele tragice prin care trec vecinii noștri, doi agenți de la rutieră din Sebeș au ajutat tineri refugiați care se aflau în trecere prin zonă. Un simplu gest, făcut din suflet.

Tineri din Ucraina care se deplasau cu o mașină în Alba au fost opriți de un echipaj de la Poliția Rutieră Sebeș, în trafic. Când oamenii legii le-au văzut actele și de unde provin, le-au făcut o surpriză.

Tinerii au povestit pe rețeaua de socializare că erau obosiți și le era foame și nu găseau un loc unde să mănânce. Au mai spus că au fost opriți pentru a treia oară de Poliție în România.

Cei doi polițiști de la Poliția Sebeș au venit în sprijinul ucrainenilor.

”Ne-au ajutat cu tot ce am avut nevoie. Ne-au condus la un restaurant și ne-au făcut cinste cu masa. Românii sunt inimoși. Vă mulțumim mult! Am fost impresionați de ospitalitatea și generozitatea cu care am fost tratați”, mai spun tinerii.

Echipajul care a venit în sprijinul ucrainenilor este format dintr-un polițist și o polițistă.

Andra J., polițista din Alba, îndeamnă la umanitate.

”Astăzi am avut norocul să întâlnesc patru tineri speciali, care au fost nevoiți să-și părăsească țara, pentru o nouă viață. Au plecat fără familiile lor, pentru că acestea nu au putut să renunțe la tot ce au muncit, o viață. Îi încurajez pe cei cunoscuți să manifeste umanitate în această situație dramatică”, spune polițista din Alba.

sursă: Facebook (Andra J)

