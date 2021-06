FOTO ȘTIREA TA: Situație revoltătoare. Oamenii de pe o stradă din Alba Iulia, lăsați de peste o lună cu gunoaiele la poartă

Stimaţi locuitori ai comunei Meteş,

Nu ne-am dorit şi nu am fi putut crede niciodată că în comuna noastră se vor organiza alegeri locale parţiale. Iată însă că, din păcate, după ce administraţia publică locală a dat dovadă de rezultate foarte bune, de o conlucrare exemplară cu cetăţenii, suntem nevoiţi să mergem din nou la urne, pentru a ne alege primarul.

Anii 2016 şi 2020 au fost cei în care am demonstrat că nu ne-am dorit niciodată o campanie electorală în care să arătăm cu degetul defectele, neîmplinirile sau viaţa personală a altor candidaţi. Nu am ieşit în faţă, nu am acuzat, am dorit ca faptele să vorbească pentru noi. Avem un imens regret că, la începutul anului 2021, ne-am despărţit de cel mai bun primar pe care l-a avut Comuna Meteş, Dan Cosmin Opruţa.

Am lucrat împreună, am deschis Primăria pentru oameni, am demonstrat că se poate şi altfel, că teroarea, dezbinarea sau răzbunările nu au ce căuta într-o instituţie publică.

Vreau să duc mai departe proiectele la care am muncit împreună şi să demarăm altele, în beneficiul locuitorilor Comunei Meteş. Echipa Partidului Naţional Liberal m-a desemnat drept candidat pentru aceste alegeri, dar pentru a continua ceea ce s-a început am nevoie şi de confirmarea dumneavoastră, am nevoie să îmi fiţi alături.

Suntem o echipă a PNL puternică, în care îi avem alături pe europarlamentarul Mircea Hava, pe preşedintele Consiliului Judeţean Alba, Ion Dumitrel, pe senatorul Sorin Bumb, pe deputaţii Florin Roman şi Corneliu Olar. Avem un Consiliu Local majoritar liberal în Comuna Meteş, avem un Guvern liberal care şi-a arătat deschis sprijinul faţă de noi.

Comuna Meteş poate şi trebuie să meargă pe drumul care a fost deschis în anul 2016. Am pornit împreună, continuăm împreună!

Rămân primarul dumneavoastră, Daniel Sânzâiană

