FOTO: Un elev de la Colegiul Național Militar din Alba Iulia a obținut mențiune la faza națională a Olimpiadei de Limba Italiană

Un elev de la Colegiul Național Militar din Alba Iulia a obținut mențiune la faza națională a Olimpiadei de Limba Italiană. Este vorba despre elevul caporal Andrea Buontempo, din clasa a X-a.

Andrea a participat pentru prima dată la competiția pe țară. Anul trecut, acesta a obținut Premiul II la etapa județeană.

Motivat de dorința de autodepășire, Andrea a continuat să se pregătească, iar performanța nu a întârziat să apară, răsplătind astfel munca, perseverența și pasiunea pentru limba și cultura italiană, transmit reprezentanții colegiului.

„Anul acesta am avut onoarea de a reprezenta colegiul la Olimpiada de Limbi romanice – Limba Italiană, de această dată la etapa națională, desfășurată la Bacău. A fost o experiență minunată, plină de emoții, în care am avut ocazia să cunosc persoane extraordinare, cu care am împărtășit nu doar pasiunea pentru limba italiană, ci și momente memorabile.

Am obținut o Mențiune și am fost foarte aproape de podium, un rezultat care mă motivează și mai mult pentru anul viitor. Competiția a fost strânsă, nivelul foarte ridicat, iar fiecare elev prezent acolo a avut ceva special de oferit. Am învățat enorm din această experiență, atât pe plan lingvistic, cât și uman, și am revenit de la Bacău cu mai multă încredere în mine, cu prietenii frumoase și cu dorința de aprofunda cunoștințe”, a spus elevul caporal Andrea Buontempo.

