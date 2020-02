FOTO Un ghid din Alba Iulia a sărbătorit Ziua Internațională a Ghidului de Turism strângând chiștoacele aruncate în zona Cetății

Cristian Kalanyos, un albaiulian care lucrează ca ghid turistic în Cetatea Alba Carolina a sărbătorit, vineri, într-un mod inedit Ziua Internațională a breslei sale, culegând chiștoacele de țigări aruncate de trecători pe spațiul dintre Porțile I și II ale Cetății.

Bilanțul demersului său a fost impresionant: 500 de mucuri de țigări strânse de pe o suprafață destul de mică și ar trebui să-i pună pe gânduri atât pe fumătorii care nu au aflat că s-au inventat coșurile de gunoi, dar și pe reprezentanții administrației locale, care ar trebui să aplice legea privind păstrarea curățeniei pe stradă.

”Astăzi este Ziua Internațională a Ghidului de Turism.

Până la a doua cafea a zilei am vrut să marchez acest moment în felul meu, așa cum mă știți.

Planul de acasă a fost mai mare, dar am ignorat gripa și frisoanele. Am vrut să „acopăr” sectorul Poarta I – Poarta a – II a și am estimat pentru asta două ore.

Mi-am dat seama că nu o să reușesc datorită volumului de muncă și că am nevoie de trei sau trei ore și jumătate.

Până la urmă gripa a învins.

În cifre:

– 1/3 din ce mi-am propus;

– 65 minute;

– 500 mucuri de țigări adunate (m-am oprit „rotund” să nu uit când o să reiau treaba :)).

Așa atrag eu atenția, indirect, asupra importanței cetății pentru comunitatea noastră și pentru turiști.

Când avem o destinație turistică atât de importantă, CETATEA ALBA CAROLINA, trebuie să fim toți responsabili și să ne implicăm. Autorități, mediul de afaceri, locuitori și turiști.

Uneori să te implici responsabil nu înseamnă neaparat să faci. Poți și să nu faci. Să nu arunci pe jos, la întâmplare. Este foarte simplu. Vizitezi un loc frumos, curat. Lasă-l așa!

Locuiești într-un loc frumos, curat. Lasă-l așa!”, a scris Cristian Kalanyos pe pagina sa de Facebook, acolo unde a postat și imagini cu ”captura” făcută în Cetate, de Ziua Internațională a Ghidului.

Nu este pentru prima dată când albaiulianul face o astfel de muncă voluntară. În vara anului trecut, el a cules zile de-a rândul mucurile de țigări din zona statuii lui Mihai Viteazu.

Sursa foto: Facebook/ Kalanyos Cristian

