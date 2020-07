FOTO-VIDEO: ACCIDENT grav pe șoseaua de centură a orașului Alba Iulia. Un minor și doi adulți, răniți

Localitatea Făget din județul Timiș este primul oraș din România care intră în carantină din cauza numărului mare de cazuri de Covid-19, înregistrat la o mie de locuitori.

Făgetul are aproximativ 7000 de locuitori și va înregistrat 47 de cazuri de Covid-19. În plus plus alte trei sate din zonă intră în carantină din această seară de la ora 19:00.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat cererea în cursul zilei de duminică, 26 iulie, după ce 47 de localnici s-au îmbolnăvit de COVID-19. Pe lângă orașul Făgetul sunt vizate satele Bichigi, Temereşti şi Colonia Mică.

Măsura a intrat în vigoare de la ora 19:00 Făget, oraș din județul Timiș cu aproximativ 7.000 de locuitori, a intrat în carantină de duminică, 26 iulie, de la ora 19:00. Este prima astfel de decizie după noua lege a carantinei.



Ce măsuri sunt luate într-o localitate în care a fost declarată carantina

Carantinarea urmărește o limitare a circulației și a deplasărilor nenecesare. Potrivit Digi24.ro, care citează surse din administrația locală a orașului, locuitorii pot circula prin localitate, pot merge la muncă și la cumpărături, dar fără a fi nevoie să completeze o declarație, așa cum se întâmpla în starea de urgență. Sistemul de transport public va funcționa.

Oamenii vor trebui să respecte reglementările în ceea ce privește purtarea măștii în locurile publice închise și păstrarea distanței fizice și se aplică toate celelalte restricții valabile în starea de alertă.

Comitetul local pentru situații de urgență va putea lua eventuale alte măsuri restrictive, în ideea de a-i determina pe localnici să stea cât mai mult în case.

După instaurarea carantinei au fost amplasate filtre de poliție și jandarmi la intrările și ieșirile din localitățile respective și toate persoanele care vor să intre sau să iasă sunt verificate și trebuie să dovedească urgența deplasării.

Prevederile în acest caz pentru o localitate carantinată prevăd intrarea, respectiv ieşirea pentru:

– transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionării populaţiei;

– persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi transporturilor;

– persoanele care susţin examene de admitere la facultate;

– persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitate profesională în afara zonei carantinate cu prezentarea unei adeverinţe de la angajator, legitimaţie de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională;

– persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

– deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;

– deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

– urgenţe medicale.

Totodată, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş a decis că se împuterniceşte primarul şi Consiliul Local al oraşului Făget să ia măsuri pentru a asigura funcţionarea serviciilor de protecţie şi asistenţă socială, funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de utilităţi publice, precum şi aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susţinători sau altă formă de ajutor şi care nu se pot deplasa de la locuinţă/gospodărie.

Conform Hotărârii CJSU Timiş, se interzice intrarea/ieşirea în/din oraşul Făget şi satele aparţinătoare Bichigi, Temereşti şi Colonia Mică prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile europene, naţionale, judeţene şi comunale.

În România, alte două localități sunt în carantină. Este vorba de comuna Gornet din județul Prahova, unde au fost înregistrate 15 cazuri noi între 8 și 20 iulie, și satul Cartojani din comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, unde au fost înregistrate 32 de cazuri de COVID-19 la o populație de 3.600 de locuitori.

sursa: Digi24, CNSU, CJSU Timiș

sursa foto: digi24.ro