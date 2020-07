FOTO VIDEO: Proprietarii de pensiuni din Poarta Raiului – Șureanu au reparat pe cheltuiala lor drumul spre Luncile Prigoanei

Direcția de Sănătate Publică a Județului Alba angajează, fără concurs, medici, asistenți medicali, chimiști, biologi. În total, sunt 9 posturi disponibile, cu contract de muncă pe perioadă determinată.

Contractele de muncă pe perioadă determinată vor fi valabile până în 14 septembrie 2020.

Data-limită până la care se pot depune dosarele de înscriere este 21 iulie 2020 pe adresa de e-mail : salarizare@dspalba.ro. Data selecţiei dosarelor este 22 iulie 2020.

Dacă se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

Posturile vacante:

– medic specialist specialitate medicină de laborator

Condiții: studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul medicină; certificat de membru al organizației profesionale emise de organizația profesională din care face parte candidatul: CMR cu viza la zi; vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite minim 5 ani; certificat de medic specialist în medicina de laborator.

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a postului: cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului); curriculum vitae, model comun european; declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu.

– medic specialist specialitate medicină generală

Condiții: studii superioare absolvite cu diploma de licență in domeniul medicină; certificat de membru al organizației profesionale emise de organizatia profesionala din care face parte candidatul: CMR cu viza la zi; vechime in specialitatea studiilor superioare absolvite minim 5 ani; certificat de medic specialist in medicina generală

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a postului: cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului); curriculum vitae, model comun european; declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu.

– biolog specialist

Condiții: studii superioare absolvite cu diploma de licență in domeniul biologie; certificat de membru al organizației profesionale emise de organizatia profesionala din care face parte candidatul: OBBC cu viza la zi; certificate de biolog specialist; vechime in specialitatea studiilor superioare absolvite minim 4 ani

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a postului: cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului); curriculum vitae, model comun european; declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu.

– asistent medical principal generalist

Condiții: diploma de absolvire a școlii postliceale sanitare; certificat de membru al organizației profesionale emise de organizatia profesionala din care face parte candidatul: OAMGMAMR cu viza la zi; certificat de grad principal în specializatea medicină generală; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului minim 5 ani;

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a postului: cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului); curriculum vitae, model comun european; declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu.

– asistent medical generalist (4 posturi)

Condiții: diploma de absolvire a școlii postliceale sanitare; certificat de membru al organizației profesionale emise de organizația profesională din care face parte candidatul: OAMGMAMR cu viza la zi; certificat de grad principal în specialitatea medicină generală; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului minim 6 luni;

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a postului: cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului); curriculum vitae, model comun european; declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu.

– chimist specialist



Condiții: studii superioare absolvite cu diploma de licență – inginer, profil chimie; certificat de membru al organizației profesionale emise de organizația profesională din care face parte candidatul: OBBC cu viza la zi; certificat de chimist specialist; vechime în specialitatea studiilor superioare absolvite minim 4 ani

Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a postului: cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului); curriculum vitae, model comun european; declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu; declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.