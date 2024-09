FOTO VIDEO: Zeci de oameni buni din Alba, pentru o cauză nobilă. Cum este să alergi 100 de kilometri în 24 de ore, la Autism 24

Zeci de ”femei puternice, bărbați rezistenți și copii responsabili” din Alba au participat la Autism 24, eveniment unic în lume, organizat pe plaja din Mamaia și destinat promovării cauzei copiilor cu nevoi speciale.

Participanții au avut de alergat timp de 24 de ore, în buclă, iar kilometrii alergați s-au transformat în bani pentru fapte bune.

Din județul Alba au participat la acest eveniment peste 50 de persoane, reprezentând 5 echipe.

Printre cei care au alergat se numără și primarul din Valea Lungă, Dan Aldea, Andrei Szabo, Marius Iorga, Lucian Neagu, Laura și Mihai Țîra.

Violeta Fiț (Brumariu): Ultra-maratonul nu este doar pentru alergătorii de elită, ci pentru cei ca noi

O tânără din Alba Iulia, care a alergat peste 100 de kilometri pentru această cauza nobilă, și-a descris experiența pe contul personal de Facebook.

Violeta Fiț (Brumariu) a participat pentru a doua oară la Autism24. Echipa ei, 62 Factory, a obținut și locul I. În total, la ultra-maraton au participat în total aproape 1.200 de persoane.

Violeta a alergat 105 kilometri, reprezentând peste 130.000 de pași, iar kilometrii alergați s-au transformat în bani. Evenimentul este unic în lume și este destinat promovării cauzei copiilor cu nevoi speciale.

Ea și-a anunțat experiența pe contul personal de Facebook.

”Este al doilea an când particip și mă gândesc deja cum va fi data viitoare. Este evenimentul meu de suflet, locul în care mă încarc, locul în care îmi demonstrez că pot mai mult decât îmi imaginez, locul în care pot ajuta prin voi!

Împreună facem fapte bune și, datorită vouă, echipa noastră a fost pe primul loc la donații! 5898 km donați = 58.980 lei, bani care merg la copiii cu autism.

Este locul în care am alergat prima cursă cu 3 cifre în km (105), locul în care ne-a ars soarele, ne-a bătut vântul, ne-a udat ploaia, ne-a înțepat nisipul, am plâns și-am râs, am trăit în 24 de ore cât alții în săptămâni.

Și asta pentru că puterea fizică te aduce la start, iar puterea psihică te duce la finish.

Ultra-maratonul nu este doar pentru alergătorii de elită, ci pentru cei ca noi, care vor să-și depășească limitele de zi cu zi, pentru că orice vrei să faci în viață stă la limita ieșirii din zona ta de confort.

My journey to Autism24/ 2024

105 km în 24 de ore

130.606 pași

6569 calorii consumate”

a scris Violeta, pe contul ei de Facebook.

Laura Țîra, căpitan 62 Factory: Fiecare pas a meritat

Autism24H, sau Maratonul faptelor bune, cum îmi place mie să-i spun, s-a încheiat! Cum? Când a trecut atât de repede?

Anul acesta am pornit la drum abia ieșită din tratamentul pentru pneumonie și, pe cuvânt, după primii 3 kilometri alergați, am zis: Nu o să reușesc!

A fost o cursă cu de toate: soare arzător, ploaie, vânt care îți tăia respirația și nisip care îți îngreuna pașii, dar fiecare pas a meritat pe bucla zâmbetelor copiilor cu autism.

Sunt mândră de toți colegii mei de echipă care și-au depășit limitele, mândră de Mihai Țîra, care m-a ținut de mână jumătate din cursă și a schiopătat în tandem cu mine, și mândră de voi toți, cei care ați donat și ne-ați susținut cu mesaje de încurajare.

Împreună am depășit recordul kilometrilor donați, kilometri care se transformă în bani pentru terapiile copiilor cu autism! Vă mulțumesc!” a scris pe contul ei și Laura Țîra, o altă participantă.

Alba24 a discutat și cu Mihai Țîra. Acesta a detaliat:

”Cu ajutorul donațiilor adunate de cei 12 membri ai echipei 62 Factory (sala de Sport a fraților Mircea și Rareș Oprea), echipa noastră a direcționat vagoane terapeutice spre șase centre din județul Alba:

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Alba Iulia

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități ”Arnsberg” Alba Iulia

Prietenii lui Darius din Aiud

Asociatia „Proiectul Viziunea Nevăzătorilor” – Alba Iulia

Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș

Asociația ” Zâmbet pentru Diana” din Alba Iulia

Tot în cadrul proiectului pentru care am alergat la ultra-maratonul Autism24H, am reușit să sprijinim mai multe familii, direcționând:

Laptopuri

Cutii cu alimente

Cutii terapeutice

Ghiozdane cu rechizite”.

Running and Cycling Club Blaj: femei puternice, bărbați rezistenți și copii responsabili

Și clubul din Blaj a obținut rezultate extraordinare, cu cele trei echipe. George Corfița a alergat 187 km, ocupând locul 3 la masculin, iar Andreea Simu a alergat 141 km, ocupând locul 5 la feminin.

Precizările clubului, la finalul competiției:

”Așa arătau la start, cei 36 de ambasadori Running! Dimineața i-a găsit tot pe plajă, alergând! Câtă reziliență!

Cine nu a alergat vreodată pe nisip, greu înțelege cu ce costuri vine, mai ales după 24 de ore!! Este un exercițiu de anduranță fizică și mentală!

Îi felicităm pentru rezultate! Cei 36 de ultrași Running au alergat, împreună, 2509, 50 km!

Tot ei au reușit să strângă, până acum, din donații, 5686 km! Aceștia sunt și meritul dumneavoastră, al donatorilor! Vă suntem pe deplin recunoscători!!

Unii dintre alergători și-au depășit chiar și propriile lor așteptări: George Corfița a alergat 187 km, ocupând locul 3 la masculin, iar Andreea Simu a alergat 141 km, ocupând locul 5 la feminin!

Aproape toți ambasadorii Running au alergat 100 km, iar unii chiar 150!! Alții, începători în ale alergării, și-au depășit limitele!! Copiii au fost surprinzători!

O echipă completă și complexă: femei puternice, bărbați rezistenți și copii responsabili!”

Echipele participante din Alba:

62 Factory – căpitan Laura Țîra

Open Design Alba – căpitan Ioana Gabriela Comșa

Running and Cycling Blaj 2 – căpitan Andrei Szabo

Running and Cycling Blaj 1 – căpitan Claudiu Stoica

Running and Cycling Blaj 3 – căpitan Dan Aldea

