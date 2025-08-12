Connect with us

Modificările din legea privind pensiile private din Pilonul ll și Pilonul 3 au fost amânate. Ce se întâmplă cu limita de 25%

Modificările din legea privind pensiile private din Pilonul ll și Pilonul 3 au fost amânate. Noul proiect de lege privind plata pensiilor private, care limita retragerea integrală a banilor din Pilonul II și III, a fost amânat pe termen nedeterminat, pe fondul controverselor și al dezbaterilor politice. În forma actuală, documentul prevedea că deponenții nu vor mai putea retrage toți banii odată, la împlinirea vârstei de 65 de ani, ci lunar, în cuantum de maximum 25% din sumă. 

Proiectul ar putea suferi modificări după controversele iscate, potrivit surselor Digi24.

Se ia în calcul inițierea unei dezbateri ample, la nivel național, în ceea ce privește noua lege pentru plata pensiilor, în condițiile în care doar o parte a politicienilor din USR ar susține proiectul de lege.

În prezent, românii își pot încasa în continuare pensia privată integral sau în tranșe pe cinci ani, însă noile reglementări ar fi modificat această situație.

„Conform proiectului de lege, plata pensiilor private se va realiza prin intermediul unor fonduri special constituite în acest scop, denumite fonduri de plată a pensiilor private. Acestea vor fi administrate de către societăți specializate, denumite furnizori de pensii private, autorizați de către ASF. Furnizorii de pensii private pot fi: administratorii de fonduri de pensii private; societățile de asigurare de viață; societățile de administrare a investițiilor; societățile de plată a pensiilor private constituite în baza legii, ca societăți pe acțiuni, potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în nota de fundamentare.

Citește și Guvernul adoptă reforma pensiilor private. Nu vor mai putea fi retrași toți banii, se înființează pensiile viagere

Ce spun oficialii

Premierul Ilie Bolojan a declarat că proiectul de lege privind pensiile private nu prevede „confiscarea fondurilor acumulate de cetățeni”, ci doar reglementarea modului de plată, după modelul aplicat în majoritatea țărilor europene.

Proiectul de act normativ stabilește reguli privind înființarea și autorizarea fondurilor de plată a pensiilor private. Un fond de plată a pensiilor private va fi administrat de către un furnizor de pensii private, autorizat de către ASF.

Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, Radu Crăciun, a explicat într-o conferință de presă că nu există „nicio problemă legată de plata pensiilor private”. El a menționat că fondurile de pensii sunt „foarte lichide” și „pot face față plăților, fără nicio problemă, inclusiv vârfurilor de plăți care vor veni”.

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a explicat cum au fost făcute modificările la Pilonul II de pensii. Acesta a spus că au fost luate în calcul mediile europene, atât în ceea ce privește suma forfetară care poate fi retrasă, limitată la 25%, cât și perioada maximă de 10 ani pentru care pot fi stabilite tranșe lunare. Oficialii ASF spun că exista riscul ca sute de mii de oameni să-și retragă brusc banii din Pilonul II, destabilizând sistemul.

