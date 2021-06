Guvernul înființează Garda Forestieră Națională. Cum va funcționa noua instituție împotriva tăierilor ilegale de pădure

Trupa The PuZzles sărbătorește 10 ani de existență printr-un concert aniversar organizat vineri, 2 iulie, la Georgia Summer Lounge din Alba Iulia.

Băieții au pregătit un concert extraordinar cu invitați surpriză, lansare de piesă nouă, premieră de videoclip dar și un cooking show marca chef Adrian Truță.

Trupa The PuZzles s-a format în 2011, la inițiativa lui Robert Gavrilaș – vocea formației.

De-a lungul vremii trupa a primit în familie noi muzicieni, a continuat să evolueze și să bucure publicul pe plan local, dar și național, venind mereu cu idei și obiective noi.

Robert Gavrilaș – Lead vocal

Andrei Pârjol – Bass

Laur Făgădar – Drums

Călin Paraschiv – Guitar

Liviu Cernat – Violin

Andrei Cosma – Guitar

Răzvan Meseșan – Saxophone

Cristian Alexievici – Keyboards

De ce numele “The PuZzles”? Pentru că definește această familie de muzicieni: fiecare membru al trupei reprezintă o piesă de PuZzle, care prin propriul background în sfera muzicală, participă la crearea unui PuZzle meloman, sub influențe care se contopesc armonios pe aceeași scenă.

”Cu un mix de idei și stiluri muzicale, dar și de viață, diferite, împreună formăm imaginea unui show versatil care te lasă cu amintiri greu de uitat” spune Robert Gavrilaș.

Trupa The PuZzles abordează toate genurile muzicale (evergreen, jazz, cafe-concert, blues, vals, tango, pop-rock, rock’n roll, disco, dance, latino, etno, folclor, etc.) diversificând astfel show-urile pentru a fi pe placul tuturor și pentru a întreține atmosfera evenimentelor.

Pe lângă diversitatea genurilor muzicale abordate, The PuZzles și-a consolidat identitatea prin compoziții proprii:

Într-un alt univers, Rise and Shine, Hai să călătorim(feat Batique), Să uit de noi, Până la sfârșit (feat Alexa), E Crăciun, Ninge cu magie, iar vineri, 2 Iulie, la împlinirea a 10 ani de la formarea trupei The PuZzles, în cadrul Concertului Aniversar The PuZzles 10 ani, vom lansa piesa “Strigă”.

”De 10 ani scriem, cântăm și trăim cea mai frumoasă poveste iar oamenii fac parte din povestea noastră!

De 10 ani ne bucurăm împreună de evenimente speciale, de clipe memorabile, de muzică de calitate!

Fiecare spectacol, fiecare spectator, fiecare om cu care am cântat si am dansat, toate, ne-au ajutat să devenim un #ThePuZzlePerfect.

Iar pentru asta, vrem să le mulțumim! Îi așteptăm alături de noi, vineri, 2 Iulie, la Georgia Summer Lounge, pentru a sărbători împreună cei mai faini 10 ani!” a transmis Robert Gavrilaș.