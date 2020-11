În Blaj, piețele agroalimentare rămân deschise. Mesajul primarului pentru producătorii și locuitorii din municipiu

Primarul din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, anunță că piețele agroalimentare organizate în spații publice ale municipiului rămân deschise. Potrivit sursei citate, inclusiv pentru producătorii de produse lactate vor fi spații de vânzare deschise.

”În ultimele zile, am observat, în presa centrală, o întreagă polemică legată de închiderea piețelor. Vreau să-i anunț pe blăjeni și pe producătorii care vând în piețele Blajului că LA BLAJ PIEȚELE RĂMÂN DESCHISE!

Consider că în aceste timpuri dificile, pe care le traversăm cu toții, calmul, solidaritatea între oameni și responsabilitatea fiecăruia dintre noi trebuie să primeze! De aceea, după o discutie telefonică pe care am purtat-o în această dimineață cu Primul-ministru Ludovic Orban, pentru clarificarea modului de aplicare a restricțiilor impuse de autoritățile de stat, care vor intra în vigoare de luni, am convenit că, potrivit textului actului normativ, nu s-a intenționat și nu s-a pus niciodată problema ca piețele agro-alimentare organizate în spații publice deschise să se închidă!

La Blaj, vom lua toate măsurile legale care se impun, pentru că în toată această perioadă piețele agro-alimentare să rămână deschise! Inclusiv pentru producătorii de produse lactate vom asigura spații în zona deschisă, pentru ca blăjenii să se poată aproviziona fără probleme de pe piața Blajului.

Este o perioadă dificilă, în care orice interpretare exagerată a măsurilor de siguranță sanitară pe care le iau autoritățile de stat, pentru reducerea răspândirii pandemiei cu COVID-19, este de natură să creeze, fără sens, o emoție negativă suplimentară.

Ca Primar al Blajului, sunt alături de Guvernul României în această perioadă dificilă și vă asigur că voi face totul ca viața socială a Blajului să fie afectată cât mai puțin.

Vă adresez rugămintea să respectăm măsurile sanitare comunicate de autoritățile de stat, să arătăm compasiune, înțelegere și să punem sănătatea noastră pe primul loc!

Numai dacă rămânem aceiasi oameni hotărâți, aceleași caractere puternice, care pun familia și comunitatea pe primul loc, Blajul va fi bine!”, transmite primarul Gheorghe Valentin Rotar.